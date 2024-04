Alex Honnold i l'escalada més impactant del món: per què serà difícil repetir les seves gestes

Tinc por, com els altres, però la controlo” o “tinc els mateixos desitjos de supervivència que qualsevol. No vull morir. Crec que, simplement, accepto que moriré en algun moment”. Amb un parell de frases d'Alex Honnold (Sacramento, EUA, 1985) es pot intuir com funciona la ment de l'escalador més famós del món, aquesta que ha estat estudiada pels neuròlegs en desafiar aquella característica instintiva que ve dins del 'pack' de l’ésser humà: la por de caure. Les seves ascensions de solo integral -és a dir, sense corda- l'han fet pujar a la categoria de mite i als seus 38 anys, gairebé sense voler-ho, cada repte que es planteja pertany a la categoria del que és extraordinàriament perillós, com la seva recent ascensió d’una remota paret de roca de 1.143 metres a l'est de Groenlàndia.

Entre els seus centenars d'ascensions, n'hi ha algunes que es recordaran de manera molt especial. A continuació, repassarem les escalades que converteixen Alex Honnold en un ésser humà únic.

Ingmikortilaq(2022)

Ingmikortilaq significa en groenlandès 'El Separat' i, com a metàfora de Honnold, és l'últim èxit televisiu de l'escalador nord-americà, la proesa del qual es pot veure des d'aquest febrer a través de la sèrie documental 'Arctic Ascent with Alex Honnold'. Aquest era un dels penya-segats més alts del món sense escalar i aquesta paret no només va ser escollida per la seva singularitat, sinó també perquè és objecte de desig d'estudis científics per investigar sobre el canvi climàtic. Aportar dades d'aquest tipus de roques inaccessibles és molt positiu per a la comunitat científica i, de passada, amb l'exposició mediàtica de l'Alex s'ajuda a conscienciar d’aquest escalfament global. Honnold, en aquesta ocasió, va formar cordada amb una altra estrella de l'escalada, Hazel Findlay.

Aquesta paret àrtica de 1.143 metres la va pujar el 2022, a -6 Cº i desafiant per moments tempestes de neu, per la qual cosa és normal que qualifiqués la seva aventura a 'National Geographic' com “una de les primeres ascensions més grans que he fet, i una de les més estressants a causa de la perillositat”.

The Phoenix (2011)

Encara que la va escalar el juny del 2011, va ser l'any passat quan va sortir a la llum -i de manera gratuïta- un documental sobre aquesta ascensió de solo integral a una de les parets més complicades del planeta i la més complexa de la vall de Yosemite, amb una qualificació de 7c+ (en una graduació de dificultat que va des del quart al novè). Sense la fogositat ni immediatesa que brinda actualment internet, aquest desafiament suposava un abans i un després en l'escalada ja que ningú havia compromès així la seva vida en una paret tan complexa. 40 metres de repte en solitari. Sense corda i posant al límit la fortalesa mental d'un ésser humà com mai abans en una paret.

L'endemà d'aquesta fita va unir els 424 metres del Chouinard-Herbert al Sentinel i al setembre va fer un pas més en l'escalada sense corda en completar el Cosmic Debris (8a), una exigent fissura de dits de 9 metres, també a Yosemite. Va ser un any en què va fer el gran pas al 'free solo'.

Red Rock (2022)

Són xifres que impressionen: 60 quilòmetres recorreguts, 7.000 metres escalats en lliure integral i 32 hores per acabar aquest desafiament sense parar, sense dormir. Ell ho va anomenar The HURT (El DOLOR), i va unir poèticament aquesta sensació amb l'acrònim The Honnold's Ultimate Red Rock Traverse. En aquest cas, sobre la taula no hi havia en joc el grau de dificultat -que també-, sinó una combinació de duresa, tècnica i un treball de dos anys previs buscant vies per recórrer d'extrem a extrem el canó de Red Rock, ascendint i descendint -sense corda- com més vies i cims millor. El resultat van ser 14 vies i gairebé un dia i mig per aconseguir una gesta complicada d'igualar.

La Travessia del Fitz Roy amb Tommy Caldwell (2014)

L'agulla Guillaumet, l'agulla Mermoz, el turó Fitz Roy, l'agulla Poincenot, l'agulla Rafael Juárez, l'agulla Saint-Exupéry i l'agulla de la S. En total, 5 quilòmetres de distància i un desnivell de 4.000 metres per dibuixar aquest skyline del famós Fitz Roy. Set cims connectats en cinc dies -del 12 al 17 de febrer- juntament amb el seu company de cordada, el també nord-americà Tommy Caldwell. Amb ell també va aconseguir el rècord d'ascensió de la mítica via al Capità The Nose, el 2018, en pujar els 900 metres en 1 hora, 58 minuts i 7 segons.

El Capità (2017)

La paret de les parets a Yosemite, un dels bressols de l'escalada mundial. La primera vegada que algú aconseguia pujar aquest mur del Capità (7c+) en solo integral i, a més, va ser gravat en un film que va guanyar l'Oscar el 2019 al millor documental. Es pot demanar més? La cinta es va titular 'Free Solo' i va ser el que va provocar que el nom d'Alex Honnold traspassés la frontera del seu esport per ser una icona mundial.

Aquesta via va posar a prova fins a l'últim centímetre del seu cos, així com la resistència mental i física durant les gairebé 4 hores que va durar l'escalada. Cada matí dedicava 90 minuts a una rutina de suspensions a la furgoneta, el camp base mòbil de la seva vida, i l'ascensió la va planificar durant un any i mig, encara que ja feia una dècada de la primera presa de contacte amb el famós mur.

Havia planificat moviments i desafiaments que li presentava El Capità fent coreografies des de terra per imitar-les -sense corda- a centenars de metres. Peus de gat i una bossa de magnesi van ser l'únic material que va utilitzar per a la (ja) escalada vertical més famosa de la història.

Pare el 2022

Alex Honnold i Sanni McCandless van ser pares el 17 de febrer del 2022, per la qual cosa la seva activitat d'escalada lliure en solitari podria reorientar-se a l'escalada esportiva. De fet, el més dur des d'aleshores ha estat la comentada The HURT -“és el més aterridor que he fet des que soc pare”, va sentenciar després d'aquest èxit- i aquesta aposta va ser més dura per la resistència que per la dificultat (sense restar mèrit en aquest punt). La seva altra fita televisiva ha estat la ja esmentada escalada a la paret àrtica, en cordada.

En Fórmula 1 hi ha una cèlebre frase que intenta explicar la càrrega emocional i de responsabilitat a l'hora de buscar els límits quan arriba la paternitat a un pilot: “Cada fill et fa una dècima més lent”. I és que hi ha esports de risc en què un error pot ser fatal, però en l'escalada lliure no hi ha aquesta conjectura, cada error és mortal.

“Tenir un fill petit és més propici per a sessions d'entrenament curtes i intenses de l'escalada en roca i l'escalada esportiva. Quan faig molts solos, acostumo a passar molt de temps a la roca, cosa que pot ser més difícil si he de cuidar un nen. Ja ho veurem, però crec que el meu fill tindrà prioritat”, va assenyalar després de ser pare. El temps, de moment, ha donat la raó a aquesta intenció i ara sí, el seu cervell li ha enviat missatges similars a la por que pot sentir una persona normal. ¿Hi haurà un altre 'Free Solo' d'Alex Honnold en el futur? Per ara sembla difícil que intenti repetir alguna de les seves gestes.