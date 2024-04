Norris trenca el doblet de Red Bull

Lando Norris, que en un primer moment lluitava amb Charles Leclerc per tancar el podi, ha aconseguit la segona posició al Gran Premi de la Xina, i ha trencat el doblet dels de Red Bull. El britànic sortia des de la quarta posició, i l’equip se centrava a evitar un atac de Ferrari que buscava una sola parada, i seguint la mateixa estratègia, s’ha escolat darrere del victoriós Max Verstappen, i per davant de Sergio Pérez.

Fernando Alonso ha estat el protagonista a la sortida, que, com va fer a la cursa Sprint, ha agafat l’exterior de la primera corba, mantenint el peu al pedal a la segona, i guanyant l’interior a Pérez en el tercer revolt. L’asturià, que va acabar retirant-se a la cursa Sprint, buscava guanyar avantatge sobre el segon Red Bull, però li ha costat els pneumàtics, i en poques voltes, tant Pérez com Norris l’han avançat.

Les primeres parades han arribat a partir de la volta 10, i han estat el moment preferit de Lewis Hamilton, segon ahir a la Sprint, que s’ha desempallegat de les gomes toves que el tenien ancorat en la penúltima posició des d’on havia començat la cursa.

Leclerc, per la seva banda, no estava tan interessat a passar per box, demostrant la superioritat del Ferrari en la gestió de pneumàtics. Fins i tot aconseguia posar-se tercer després del segon Safety Car, però el mexicà l’ha acabat superant.

El primer ha estat causat pel Kick Sauber de Valtteri Bottas, que s’ha quedat sense motor. El segon, després de la rellançada, Kevin Magnussen s’ha llançat per l’interior, topant amb Yuki Tsunoda a l’exterior. També s’han retirat Daniel Ricciardo, després que en la primera rellançada, Alonso bloquegés pneumàtics, provocant un dominó de frenades que ha acabat amb aleró davanter de Lance Stroll sota el cotxe de l’australià.

Les últimes vint voltes s’han convertit en una lluita per la supervivència dels pneumàtics. Alonso feia un canvi radical d’estratègia i optava per les gomes toves durant el Safety, per posar gomes medies a les 10 últimes voltes. En sortir del box, l’asturià ha enfilat voltes de classificació per escalar fins a la setena posició. No sense ensurts; a la volta 49, mentre atacava a Hamilton, el mateix problema que a l’Sprint, tocava terra abans de l’entrada de meta, i estava a punt de perdre el cotxe.

Carlos Sainz ha travessat la meta en la cinquena posició, seguit per George Russell, que ha aconseguit evitar els atacs d'Alonso. Per darrere, Oscar Piastri, que tenia el cotxe danyat després d’un toc en una de les rellançades, ha pogut mantenir la vuitena posició per davant de Hamilton i Nico Hülkenberg, sota investigació per infringir el reglament del cotxe de seguretat. Fora dels punts, Esteban Ocon, Alex Albon, Pierre Gasly i Guanyu Zhou, el pilot local, que ha acabat en llàgrimes davant la seva afició. Tancant la taula,Stroll, amb 10 segons de penalització pel toc amb Ricciardo, Magnussen, també amb 10 segons de penalització pel toc amb Tsunoda, i Logan Sargeant, amb 10 segons de penalització per infringir el procediment de Safety Car.