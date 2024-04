El Figueres cau golejat al camp del líder (4-1)

Al Figueres li ha tocat visitar el millor equip de la categoria en el pitjor moment possible. Els de Roger Vidal van visitar aquest dissabte el líder, l'Europa B, el dia que els graciencs podien certificar l'ascens matemàtic a 3a RFEF. Amb la possibilitat d'obtenir aquesta fita, l'Europa no va deixar cap opció i va golejar la Unió amb un clar 4 a 1.

Els altempordanesos van arribar a la mitja part perdent per la mínima, per culpa d'un gol del pitxitxi europeista, Abubacarry Juwara (28'). Durant els següents quaranta-cinc minuts els locals van posar la directa i van certificar la golejada. Van anotar els gols Alejandro Morales, per partida doble (51' i 62') i Sicu Camara (75'). El figuerenc Khalid Noureddine va maquillar el resultat amb el seu onzè gol de la temporada (88').

Amb la victòria, així doncs, el filial de l'Europa va certificar l'ascens matemàtic a categoria estatal i només necessita una victòria més -o una ensopegada del Sabadell B aquest diumenge- per assegurar-se també el títol de la Lliga Elit. El Figueres té quatre finals per davant: amb l'ascens directe pràcticament impossible, els de Roger Vidal buscaran assegurar-se un play-off que cada jornada està més apretat. La Unió rebrà el Granollers, el dissabte vinent a les 4 de la tarda, amb l'objectiu de mantenir la quarta plaça.