Fernando Alonso planta cara als Red Bull i sortirà tercer a la Xina

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha conquistat la pole per a la cursa del Gran Premi de la Xina, cinquena cita del Mundial de Fórmula 1, mentre que l'espanyol Fernando Alonso (Aston Martin) sortirà tercer després d'una magnífica sessió de qualificació en la qual Carlos Sainz (Ferrari) ha estat setè.

El vigent campió del món, amb un crono d'1:33.660, ha dominat una classificació en la qual ha aconseguit certificar la seva sisena pole consecutiva --incloent l'últim Gran Premi de l'any passat--, la número 100 de l'equip, i encapçalar el segon doblet seguit de Red Bull, amb el mexicà Sergio 'Checo' Pérez segon.

Un gran Fernando Alonso s'ha erigit per darrere dels dos cotxes de la marca de beguda energètica: ha estat capaç d'oblidar l'incident de la cursa a l'esprint, pel qual va ser sancionat amb 10 segons i tres punts en la superllicència per un xoc amb Carlos Sainz.

L'asturià ha volat en la Q3 per alçar-se fins a la tercera plaça final, a quatre dècimes de 'Mad Max', per la qual cosa arrencarà des de la segona línia de graella, on l'acompanyarà el britànic Lando Norris (McLaren), quart.

Mentrestant, Sainz ha confirmat una mala jornada, que havia començat amb el frec amb Alonso. El madrileny ha tingut un accident a la recta de meta del Circuit de Shanghai durant la Q2 i ha xocat contra el mur, per la qual cosa s'ha alçat la bandera vermella; els mecànics han reparat els danys del seu cotxe i ha pogut tornar a pista, però només li ha valgut per ser setè a vuit mil·lèsimes del seu company d'equip, el monegasc Charles Leclerc (Ferrari).