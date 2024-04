Podis locals en el Campionat de Catalunya de motos aquàtiques a Empuriabrava

La platja de la Rubina d’Empuriabrava va acollir, el dissabte passat, la segona regata puntuable del Campionat de Catalunya de motos aquàtiques en la modalitat de circuit, amb una gran participació que va incloure dos pilots procedents de Madrid i un de Cantàbria, un fet inusual els anys anteriors. La cursa estava convocada per a tres categories de conducció dempeus, popularment anomenades jet i es va disputar per un total de nou mànegues, tres per a cadascuna de les tres categories: Esquí GP1, Esquí GP3 i Esquí F4, aquesta darrera reservada a pilots sense palmarès. La prova era organitzada per la Federació Catalana de Motonàutica amb el suport de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’empresa Full Gas Motor i va comptar amb quatre podis en clau local.

A la categoria GP1 va resultar guanyador de nou Denis Munnikhuis, que va vèncer en les dues darreres mànegues, però li va resultar molt més difícil del previst, tota vegada que va participar el veterà pilot Narcís Pujol qui, amb palmarès internacional, es va adjudicar la primera mànega i la segona posició de la cursa. Tercer va ser el pilot castelloní del Grup d'Esports Nàutics de Roses Salvador Canet.

Les mànegues de la classe GP3 van ser també molt disputades, especialment entre Joan Sevil i el pilot del club rosinc Roger Pujol. Pujol es va endur la primera i la darrera mànegues, però va patir un error mecànic a la segona que el va fer baixar fins a la cinquena posició, la qual cosa va ser aprofitada per Sevil. En canvi el mateix Sevil només va poder ser tercer a la darrera mànega, de tal manera que tots dos van acabar la regata empatats a punts, però es va donar per guanyador a Pujol perquè reglamentàriament es desempata en favor de qui té el millor resultat a l’última mànega. Tercer va ser el castelloní Narcís Segura. Sevil i Pujol estan separats a la general per menys de tres punts, la qual cosa promet una temporada emocionant.

Les mànegues de la categoria F4 van acollir diversos pilots novells. El millor resultat va ser per Àngel Cabrera, seguit de l'altempordanès Eric Izquierdo i del madrileny José Carlos Ibarra. La propera regata està prevista el dissabte dia 11 de maig a Port Ginesta.