El Silver & Gold, de Figueres, es penja 9 medalles a la Copa Catalana de cèrcol aeri

L'equip figuerenc Silver & Gold va aconseguir un total de 9 medalles a la Copa Catalana de cèrcol aeri disputada el dissabte passat a Barcelona. El conjunt altempordanès, format per una dotzena d'atletes, van competir en la modalitat de duet i individual en diferents categories. A la segona edició de la Catalunya Pole Cup hi van prendre part competidores d'arreu de Catalunya de la resta de l'Estat espanyol.

En clau figuerenca, el Silver & Gold, com es coneix el tàndem format per la pontonenca Helena Colinas i la vilabertranenca Judith Carrasco, va obtenir set medalles d'or (Berta Escofet i Chloe Aldea, Aida Jiménez i Rita Pich, Petra Pich i Gayatri Polo, i Eira Isanta), una de plata (Helena Colinas) i una de bronze (Maëlle Cordón). L'equip va participar en aquest campionat per segon any consecutiu.

Una atleta del Silver & Gold en acció. / Empordà

Colinas, entrenadora de l'equip, explica que totes les gimnastes "han fet una gran dedicació durant els sis mesos d'entrenament específic, demostrant un cop més que trepitgen fort, dibuixant una trajectòria històrica d'un esport, de moment minoritari, el qual creix a passos de gegant". El Silver & Gold entrena a les instal·lacions de l'Espai Projecte Dansa de Figueres.