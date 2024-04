Pagès i Picas imposen la condició a la Fox Trail de Sant Llorenç de la Muga

Més de 550 participants van prendre part a la sisena edició de la cursa de muntanya Fox Trail, el diumenge passat a Sant Llorenç de la Muga. A la distància llarga (14 km) els vencedors van ser el vilabertranenc Pep Pagès i la manresana i campiona del món de trailrunning Núria Picas. Els podis els van completar Rajiv Marroig i Albert Barrero, en nois, i Abril Torrent i Berta Bover, en noies.

El podi de 14 km de la Fox Trail / LUCIA LUQUE

En el recorregut curt (7 km) als calaixos hi van pujar: Hugo Triguero, David Gómez i Guillem Rodríguez -masculí- i Cristina Brugat, Emmy Vicens i Naia Liaño -femení.

Picas era una de les favorits i el dia abans va oferir una conferència oberta a tothom en la que va repassar la seva trajectòria esportiva. Els participants de la Fox Tral van ser obsequiats amb una samarreta amb el lema de “Mulla’t per la Muga”, en col·laboració amb la Fundació The Pioneers of our Time.

La cursa santllorencina va donar el tret de sortida a la tercera edició del Valls Catalanes Trail Running Challenge, el circuit transfronterer de curses de mitja marató de muntanya que compta amb nou proves.