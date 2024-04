El Peralada es retroba amb la victòria a domicili i torna a atacar les places de play-off

La lluita pel play-off de Tercera RFEF està més calenta que mai. Si la setmana passada el Peralada va caure cruelment contra el Vilassar i va acabar la jornada fora de les places de promoció d'ascens, aquest dissabte els xampanyers van reaccionar amb una victòria balsàmica fora de casa. La primera victòria a domicili en sis mesos va arribar al camp de la Pobla de Mafumet, gràcies a un solitari gol d'Alan Baró (0-1).

L'equip entrenat per Àlex Marsal va disputar una primera part molt seriosa, en la qual va comptar amb el control del joc i va tenir diverses ocasions per avançar-se al marcador. No va ser així i el partit va arribar al descans amb empat a 0. El resultat, però, no va tardar a moure's. Alan Baró, gràcies a un córner, va marcar l'únic gol del partit al minut 57. En els minuts restants la Pobla va apropar-se a la porteria del Peralada, defensada en aquesta ocasió per Lluc Ferrer. Gràcies a les parades del jove porter i l'exercici de resistència dels xampanyers, el resultat no va variar.

Aquest diumenge al matí el Peralada ha destacat a X l'actuació de Ferrer, que va disputar contra la Pobla el seu tercer partit com a titular en la seva temporada de debut a la categoria.

Amb els tres punts a domicili, el Peralada es reenganxa amb les places de play-off. L'equip ha dormit aquest dissabte com a cinquè classificat, superant momentàniament al Prat i a l'Escala, que juguen aquest diumenge. El pròxim partit del Peralada tornarà a ser a casa, contra la Grama (diumenge a les 16:30).