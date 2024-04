La Cursa del Castell de Sant Ferran de Figueres s'estendrà fins a les basses del Terrisser i 'inaugurarà' el nou tartan de l'Albert Gurt

La 17a edició de la Cursa del Castell de Sant Ferran, coneguda com a RunCastell, se celebrarà com és habitual per les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. El dimecres 1 de maig (9 h) hi haurà dos circuits de 10 i de 4,5 km pels voltants de la fortalesa i el llarg s'estendrà per primer cop fins a les zones humides de les basses del Terrisser. La cursa és organitzada pel Club Atletisme Figueres i el grup Corriols Extrem, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.

La RunCastell començarà i acabarà a l'Estadi Albert Gurt, que està en la fase final de les obres de millora. El nou tartan -de colors groc i verd- estarà completament instal·lat el dia de la cursa figuerenca. També s'estan col•locant noves banquetes al camp de futbol, xarxes de darrere la porteria i nous tancaments perimetrals per evitar l'entrada d'incívics.

Solidari pel servei de Pediatria

La RunCastell tindrà un caràcter solidari i un euro de cada inscripció es destinarà a l'espai de Pediatria de la Fundació Salut Empordà. Alhora, es crearà un dorsal especial (000), per a aquells que vulguin contribuir sense participar a la cursa.

L'esdeveniment s'ha presentat aquest matí al mateix Albert Gurt amb la presència de Pere Montserrat, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Figueres; Romà Brusés, president del CA Figueres; Anna Domínguez, representant de Corriols Extrem, i Sergi Iglesia, director gerent de la Fundació Salut Empordà.

Cursa infantil i adaptada

Les inscripcions ja estan obertes (accedeix per aquí) i oscil·len entre els 10 i 18 euros. La cursa popular, de 4,5 km, es pot fer corrent o caminant, mentre que la de 10 km només corrent i serà un trail per l'entorn natural del Castell, les basses del Terrisser i trams històrics com el pati d'armes i el fossar del Castell. Paral·lelament, hi haurà una cursa infantil (MiniRun) i una d'adaptada, en què el preu de les inscripcions són de 2 euros.