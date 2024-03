L'Escala no falla a casa i s'esmuny entre les places de play-off

L'Escala va complir els pronòstics, aquest dissabte a la tarda, i va vèncer a casa contra el Sant Cristòfol (3-1). Tres punts que valen or, ja que serveixen als escalencs per escalar fins a la sisena posició i col·locar-se a les places de play-off per primer cop en la seva temporada de debut a Tercera Federació. Tota una sorpresa que sembla reafirmar-se setmana rere setmana, en una gran segona volta que ha canviat per complet la cara de l'equip d'Aday Benitez.

Els anxovers es van valer d'una molt bona primera meitat per anar-se'n tranquils al descans. L'Escala va gaudir de moltes ocasions i en va materialitzar dues: la primera gràcies al pitxitxi Pime (19') i la segona, deu minuts després, a peus d'Ibuki (28'). A la segona part el Sant Cristòfol va reaccionar i va apropar-se més a la porteria de Nacho Ferreti. Al minut 84 va arribar el primer gol visitant, però al temps afegit, amb els terrassencs bolcats a l'atac, Rami va sentenciar el partit amb el tercer gol escalenc (93').

Gràcies als tres punts, l'Escala ja suma 39 punts, els mateixos que el Prat, cinquè classificat, i només un menys que el Badalona, quart. Ja col·locat en places de promoció d'ascens, els d'Aday tenen llicència per buscar augmentar la ratxa i mirar cap a dalt, per tal de consolidar la disputa del play-off. El pròxim partit és precisament al camp del Badalona, diumenge vinent (17:30). Una oportunitat d'or per l'Escala de confirmar la seva candidatura per l'ascens a Segona Federació.