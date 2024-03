El Figueres jugarà el MICIntegra de futbol adaptat

La desena edició del torneig MICIntegra es juga aquest dissabte de manera íntegra a cavall entre Vidreres i Palamós, que per primera vegada acollirà les finals d'aquesta competició de futbol adaptat, dissenyada per a esportistes amb discapacitat intel·lectual i organitzada amb el suport de la Fundació "la Caixa". La prova està inclosa en el calendari del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup), que té lloc entre el 27 i 31 d'aquest mes de març a 40 municipis de les comarques gironines. Amb l'objectiu per desè any consecutiu de posar en valor la funció més inclusiva de l'esport, el MICIntegra comptarà amb la participació de 18 equips.

En l'àmbit altempordanès, hi haurà la presència de la Unió Esportiva Figueres Integra. La resta de conjunts són: Units Terres de l'Ebre, Support Girona, Abadessenc Pro, CE Mont-ras, RCD Espanyol Special, FFB Reus Genuine, Baix Empordà Specials, Insercor FUE Cornellà, CA Garrotxa, CFF Ramon Noguera, Fundació Grama, FC Taina Sabadell, CE Banyoles Junts i Endavant, AE Badalonès, Els Gurbins, CE Europa i el campió de la passada edició, el UE Balafia Pibody, són els conjunts participants.

El format és de futbol 8 i els partits es dividiran en dues parts de 10 minuts cadascuna d'elles. Una vegada superats els primers enfrontaments, els equips es repartiran en les fases Motivació Or, Companyerisme Plata i Fair Play Bronze depenent dels resultats. Les finals començaran a partir de dos quarts de cinc de la tarda (16:30) i per primera vegada es jugaran a Palamós: la fase Motivació Or es resoldrà a l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava i les altres dues, al camp annex. El partit pel títol es podrà seguir en directe per Esport3 i pel canal oficial de YouTube del MIC.