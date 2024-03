400 gimnastes participen a la lliga territorial d'artística a Bàscara

Prop de 400 gimnastes van participar, el cap de setmana passat a Bàscara, a la segona jornada de la Lliga Territorial de gimnàstica artística (Jocs Esportius Escolars de Catalunya), organitzada pel Move It, de Figueres, i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà. El club amfitrió va pujar quatre cops al podi entre juvenils i cadets: primer lloc per a Emma Parrao i Martina Lladó, i segona per a Ona Roman i Violeta Pineda. El Move It lamenta que la prova no es pogués celebrar al poliesportiu de Figueres per manca d’horaris i d’espais.