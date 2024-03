Els minuts finals condemnen el Figueres, que deixa escapar una oportunitat d'or en la lluita per l'ascens directe

Gerra d'aigua freda en les aspiracions unionistes d'aconseguir l'ascens directe a 3a RFEF. El guió de la jornada semblava destinat a deixar el Figueres a un sol punt de la segona posició, però el Sants ha remuntat amb dos gols a les acaballes i ha deixat Vilatenim amb la mel als llavis.

El partit ha començat bé pel Figueres. Jugant davant l'afició local i amb el control del partit davant un rival inferior a la taula, el primer gol no ha tardat a arribar. L'ha firmat Ousman, de volea, al minut 20. El guió del matx s'ha mantingut fins a la mitja part, amb el domini del conjunt local i diverses ocasions per ampliar l'avantatge. El marcador no s'ha mogut i, en la tornada dels vestidors, el partit s'ha anat decantant a favor del Sants. Els barcelonins s'han anat apropant al gol; han tardat a fer-ho, però quan l'han trobat, ho han fet per partida doble. Eloi Pozuelo (82') i Alex Ruiz, de penal (86'), han marcat els dos gols que s'han emportat els tres punts a Barcelona.

El resultat ha sorprès el Figueres, que hauria pogut aprofitar l'empat del Sabadell B contra l'Horta per a apropar-se més que mai als vallesans. El gran beneficiat de la jornada és la UE Vic, que amb la seva victòria contra el líder Europa B ja empata a punts amb el Sabadell i en suma quatre més que el Figueres. Els de Roger Vidal estan obligats a retrobar-se amb la victòria d'aquí a dues setmanes, el diumenge 7 d'abril, al camp del Valls. Per la victòria a terres tarragonines passen les aspiracions de la Unió de seguir lluitant per l'ascens directe.