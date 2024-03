Oscar Ureña: «Poder anar als Jocs Olímpics és extraordinari»

El futbolista figuerenc Oscar Ureña, de 20 anys, debutarà entre el 23 i el 26 de març amb la selecció sub-23 de la República Dominicana. L’actual extrem del Girona, cedit aquesta temporada al Leganès, de Segona Divisió A, ha estat cridat pel seleccionador Ibai Gómez, exjugador de l’Athletic. Ureña viatjarà aquesta setmana fins a Asunción per jugar dos amistosos contra Paraguai.

En una entrevista realitzada per Tatiana Pérez al Diari de Girona, del mateix grup editorial que L’Empordà, Ureña explica que «estic molt content. És una gran oportunitat tenir la sort de representar les meves arrels. Ja hi havia hagut contacte amb l’Ibai Gómez, però em va sorprendre una mica. He de seguir millorant i creixent amb noves experiències com aquestes».

La República Dominicana té el bitllet assegurat per anar als Jocs Olímpics de París d’aquest estiu: «Tot atleta somia en anar a uns Jocs Olímpics. N’hi ha molts que es preparen durant quatre anys, sense saber si hi aniran o no, només per a aquesta cita. Tenir la sort de poder anar-hi és extraordinari», afegeix l’exjugador del Cartagena.

Figueres, casa seva

Ureña, que té els pares dominicans, va aterrar a Figueres quan tenia quatre anys i encara hi manté la família i els amics. Els seus primers passos com a jugador van ser a la Salle Figueres i després el va fitxar el Figueres. El Girona el captaria més tard, d’infantil. Encara segueix vinculat a la capital de l’Alt Empordà: «Sempre que puc, vinc a Figueres. Amb l’AVE és un moment. Quan tinc un dia i mig de festa vaig cap allà per estar amb la família. Quan jugava al Girona hi anava cada dia des de Figueres».

El 2022, Ureña va arribar a debutar a Primera Divisió amb el Girona, amb qui té contracte fins el 2025. Fins fa dos anys estava sota les ordres de Míchel però el club l’està foguejant des del gener de 2023. Sobre el futur que tindrà a partir de l’estiu, ja que està cedit al club madrileny fins al juny, explica que «ara mateix no sé res, estic molt centrat en el dia a dia. Ja es veurà. El meu present és aconseguir l’ascens a Primera Divisió amb el Leganès». Fa tres anys ja va pujar a la màxima categoria amb els gironins.

Ureña afegeix que a Leganès «hi estic molt bé, molt content. Tenim un grup increïble. L’adaptació ha estat molt bona. Com a jugador, sempre vols més minuts. No obstant això, estic molt content perquè ha estat la primera temporada que no he tingut lesions, ho necessitava per poder tenir continuïtat».