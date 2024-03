Sport i la Universitat Abat Oliba CEU presenten el primer Màster en Periodisme Esportiu

El diari esportiu Sport, del mateix grup editorial que aquest diari, i la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona posaran en marxa el primer Màster en Periodisme Esportiu. Aquest dimarts, a l'Aula Magna de la citada universitat, es va signar el conveni entre totes dues entitats, que té com a principal objectiu acostar les pràctiques periodístiques d'un dels mitjans referents de la informació esportiva als alumnes.

En l'acte, que va comptar amb la presència d'Aitor Moll, conseller delegat de Premsa Ibèrica; el rector de la Universitat Abat Oliba CEU, Rafael Rodríguez-Ponga, i el director del diari Sport, Joan Vehils, el periodista i professor del centre José Ignacio Castelló, que serà el coordinador del Màster, va destacar els esforços de les dues parts per a fer realitat aquest projecte. Per part seva, el rector Rodríguez-Ponga va agrair la confiança dipositada en la Universitat. “Aquest Màster en Periodisme Esportiu reforçarà la visió acadèmica i els serveis que oferim. Iniciar un màster amb una empresa líder del sector és una garantia per a nosaltres”, va recalcar.