L’Escala perd el lideratge de Segona Catalana i el Vilafant busca el de Primera Territorial a Olot

Les sèniors de l’Escala han deixat escapar una ocasió d’or per situar-se com a líders en solitari de Segona Catalana. El conjunt que entrena Toni Espinosa, immers en el mes més dur de la competició, van perdre el diumenge passat a casa davant el GEiEG C (65-71), rival a qui ara han cedit la primera posició. Les escalenques, liderades de nou per Neus Bermejo, van dominar el primer temps, però a la recta final es van desfer.

Ara, l’Escala és segon i aquest diumenge (19.45 h) tancarà el seu Tourmalet particular contra el seu immediat perseguidor, el Vilablareix, a qui va batre fa deu dies a casa (71-63) en el duel d’anada.

En sots25 femení, l’Escolàpies continua com a líder en solitari, en permís del Vall d’en Bas, després d’encadenar el setzè triomf en disset partits contra el Roses (81-59).

L’Adepaf rep el cuer a Castelló

En categoria masculina, l’Adepaf va perdre el diumenge a la pista del cinquè classificat, el Maristes Ademar de Badalona (64-38), en un duel on van estar totalment desencertats en atac. Els de Cristian Ruiz només van anotar set punts en el primer quart i, com a màxim, en van encistellar onze en un període. Els figuerencs intentaran passar pàgina aquest dissabte (18 h) a Castelló d’Empúries amb la visita del cuer de Copa Catalunya, el Terra Endins Vilatorrada bagenc.

A Primera Territorial, el Vilafant torna a tenir esperances per caçar el lideratge del seu grup i la gran ocasió serà aquest dissabte (17.30 h). El conjunt de Jordi Burgas és segon provisional i visitarà la pista del primer classificat, l’Olot. Els vilafantencs s’hi presentaran amb la moral alta després de batre el Santjoanenc (73-42). Al mateix grup, el Roses de Cinto Berta continua en línia ascendent després de batre el Maçanet de la Selva (74-61).