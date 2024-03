El Figueres ha empatat (1-1) contra el Palamós, en el clàssic derbi del futbol empordanès, aquest diumenge al migdia. Després d'enfrontar-se a la dècada dels noranta a Segona Divisió A, avui s'han vist les cares a la Lliga Elit, la sisena categoria estatal, amb prop de 500 espectadors a l'Estadi de Vilatenim.

Amb aquest resultat la Unió conserva la tercera plaça, que permet promocionar per pujar a Tercera RFEF, i el diumenge que ve (12 h) visitarà el Sabadell B, segon classificat. Els dos primers pugen directe i, ara, la distància entre el filial vallesà i els altempordanesos és de només tres punts. Mentrestant, els unionistes van fent coixí pel play-off, que segueix sent de cinc punts després dels resultats d'ahir.

Contra el Palamós, penúltim classificat i en descens, el conjunt que entrena Roger Vidal tenia l'absència destacada per sanció del pitxitxi Khalid Noureddine, per acumulació d'amonestacions. L'ex del Badalona reapareixerà en el transcendental duel a l'Olimpia de Sabadell. A més, Vidal també ha tingut l'absència del central reconvertit Joan Tubert i, finalment per lesió, de Xavi Ferrón, que havia de reaparèixer avui després d'un partit sancionat. En canvi, Moha Abouhafs sí que ha pogut tornar després de complir el cicle d'amonestacions.

El degà, amb els exentrenadors figuerencs Javi Salamero i Yoyo a la banqueta, s'ha topat amb Quinti sota els pals, que ha estat incommensurable per segona setmana seguida. Quan més s'olorava el gol visitant, ha arribat un cacau llunyà de Pep Vergara que ha entrat per l'escaire. Era el minut 39 i a l'inici de la represa el Palamós ha rebut la recompensa mitjançant Garriga (58').

A la Unió li ha faltat pólvora a davant i ha deixat escapar una ocasió d'or, però manté la bona dinàmica, ja que només ha perdut un dels últims catorze partits. Ara, té l'opció intacta de situar-se en places d'ascens directe quan a l'octubre era el cuer de la competició.