El sènior femení del Club Bàsquet L’Escala afrontarà la recta final de temporada amb les opcions intactes de lluitar pel títol de campiones de Segona Catalana. El conjunt que entrena Toni Espinosa va superar (71-63) el líder, el Vilablareix, el divendres passat en un duel que encara era pendent de la primera volta. Les escalenques no les hi va tremolar el pols davant el conjunt gironí, amb qui es tornaran a veure les cares ben aviat en l’enfrontament de la segona volta. Serà el dia 17 de març (19.45 h) a Vilablareix. Abans, però, les blaves estaran immerses en el seu Tourmalet particular ja que aquest diumenge (17.45 h) rebran la visita del GEiEG C, segon provisIonal.

L’Escala va caçar el lideratge el diumenge pel triomf a la pista de la Salle Bonava (51-66). D’altra banda, en la categoria sots25 femenina l’Escolàpies de Josep Maria Parrot manté el lideratge després de guanyar a la pista de l’Onyar (40-60). Cara i creu en els sèniors del Club Bàsquet L'Escala De menys a més a Castelló En categoria masculina, el sènior de l’Adepaf va obtenir, davant el Bàsquet Girona C (80-58), una victòria balsàmica per les seves aspiracions de permanència a Copa Catalunya. Tot i anar a remolc en el primer quart, el conjunt que entrena Cristian Ruiz va acabar passant per sobre dels gironins, el dissabte passat a Castelló d’Empúries. Aquest diumenge (17.45 h), jugaran a la pista del Maristes Ademar de Badalona. A Primera Territorial, el Vilafant de Jordi Burgas continua trepitjant els talons als capdavanters després de superar el Maçanet amb contundència (82-47), i el Roses manté la seva escalada particular en vèncer el Begur (46-76). A Tercera Territorial, el Grifeu de Llançà no va tenir cap problema per desfer-se del cuer, Palafolls B (94-70), i és sisè d’entre nou equips.