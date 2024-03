El Grup d’Esports Nàutics de Roses està organitzant, entre el cap de setmana passat i aquest, 9 i 10 de març, a la badia de Roses, el Campionat de Catalunya de les classes Techno 293, IQ foil, Raceboard i Windsurfer. El director esportiu del club, David Miralta, explica que “el reglament esportiu de la Federació Catalana de Vela diu que han de ser, com a mínim, quatres dies de competició per a que se celebrin el major número possible de regates per ser el màxim de just”.

Els regatistes del GEN Roses estan dominant la classificació en tres de les set categories que es disputen, l’IQ Foil sub-17 (Jan Casañas i Santi Garcés), la Techno Plus (Aina Montes) i la Techno sub-15 (Max Consalvo). "ens fa estar molt contents perquè hem donat un cop de puny sobre la taula a meitat de competició per tenir moltes opcions de consolidar el campionat i el subcampionat de la classe IQ Foil sub-17”, ha afegit Miralta. Una consolidació per optar al títol de campions i subcampions en aquesta classe d’IQ Foil perquè es van disputar totes les regates previstes, fet que no va succeir en la classe Techno, ja que la forta tramuntana que va bufar diumenge ho va impedir. Els regatistes d’aquesta classe, excepte els d’Iniciació, van sortir a navegar, però de seguida el comitè de competició, per seguretat, va decidir que els regatistes sortissin de l’aigua, amb la qual cosa només van poder comptabilitzar un sol dies de regates, el que significa que la classificació i les opcions per assolir el campionat estan molt més obertes. Aquest cap de setmana es disputaran les dues últimes regates del Campionat de Catalunya de les classes Techno i IQ Foil, que s’afegiran a les classes Raceboard i Windsurfer, les quals només es necessiten dos dies de regates per decidir els campions.