Aquest dissabte va tenir lloc a l’Escala la segona edició de la regata de rem de mar L’Escala Coastal Rowing organitzada per la Federació Catalana de Rem i el Club Nàutic L’Escala, amb la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme Costa Brava, la Diputació de Girona, Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de L’Escala.

Una trentena de vogadors i vogadores procedents de diferents indrets de Catalunya van participar a l’esdeveniment, que tornava convertit en la primera competició de la modalitat de Beach Sprint celebrada a Catalunya. Aquesta disciplina, que serà olímpica als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 proposa un recorregut entre boies de 500 metres amb sortida i arribada des de la platja. Aquest format fa que es disputin mànigues molt àgils que poden seguir-se molt fàcilment des de la costa, el que permet acostar l’esport a la ciutadania.

Les proves, distribuïdes entre una contrarellotge, semifinals i finals, van començar a les 10 h a la platja de Riells de l’Escala. La zona va permetre gaudir de mar plana durant tota la jornada.

Els premiats del certamen

L’entrega de trofeus es va celebrar al voltant de les dues del migdia al Club Nàutic l’Escala. El Club de Rem Olímpic Barcelona es va endur el primer i el tercer premi de la categoria individual masculina absoluta, que eren per a Gerard Andreu i Eustoquio Mendoza, respectivament. Enric Vicens del Club Nàutic L’Escala es va proclamar subcampió.

Júlia Ros i Ellie Romeo del Club de Rem Olímpic Barcelona van aconseguir l’or i la plata de la divisió individual femenina absoluta i Elsa Torrent del Club Nàutic L’Escala, la tercera posició. Aitor García i Abril Rubio, per la seva banda, es van endur cap al club Xon’s Empuriabrava els dos primers premis de la modalitat individual cadet.

Entre els veterans, Eva Martínez del Club de Rem Olímpic Barcelona es va adjudicar la victòria entre les individuals femenines, seguida, en aquest cas, per dues representants de L’Escala: Natàlia Guillamet i Assumpta Vizcaíno. Entre els homes, Nicolas Meunier es va classificar primer amb Xavier Boix del Club Natació Banyoles i Xavier Blach del Club de Rem Cambrils en segon i tercer lloc, respectivament.

Les tripulacions formades per Júlia Ros–Gregorio García i Eustoquio Mendoza–Ellie Romeo, totes dues del Club de Rem Olímpic Barcelona van ser primera i segona entre els equips dobles absoluts mixtes mentre que els seus companys d’equip Eva Martínez i Jaime Ros s’han proclamat guanyadors entre els veterans. La segona plaça d’aquesta categoria ha estat per Assumpta Vizcaíno–Jordi Puig del Club Nàutic L’Escala i la tercera, per Xavi Blach–Giuliana Tuttolomondo del Club de Rem Cambrils.

La propera cita de la modalitat Beach Sprint de rem de mar tindrà lloc al Club de Rem Cambrils el proper dissabte 6 d’abril.