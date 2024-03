Quatre de les deu mitges maratons de muntanya de la 3a edició del circuit transfronterer Valls Catalanes Trail Running Challenge són de l’Alt Empordà: Fox Trail de Sant Llorenç de la Muga (7 d’abril), Marxa de la Tortuga de Darnius (28 d’abril) i Cursa del Fau i Olla de Tapis de Maçanet de Cabrenys (11 d’agost i 15 de setembre).

Céret va ser l'escenari, el dissabte passat, de la presentació d'un esdeveniment que es disputa en diferents municipis que formen part del territori integrat a l’Agrupació Europea de Cooperació Internacional del País, Art i Història Transfronterer de les Valls Catalanes. El projecte no ha deixat de créixer des de la seva creació el 2022 i s’ha passat de les dues proves inicials a les 10 que tindrà aquest any, quatre més que el 2023.

El Valls Catalanes Trail Running Challenge arrencarà el 7 d’abril a Sant Llorenç de la Muga amb la disputa de la Fox Trail, i acabarà el 3 de novembre a Sant Pau de Segúries, amb la Centúria Trail. Quatre de les curses tindran lloc a la Catalunya Nord (Amélie les Bains-Palaldà, Lamanère, Maureillas las Illas i Céret), i les sis restants es disputaran a les comarques gironines (Sant Llorenç de la Muga, Darnius, Molló, Maçanet de Cabrenys, Tapis i Sant Pau de Segúries).

La presentació va comptar amb la presència de Martí Vilà, vicepresident de PAHT Valls Catalanes i regidor Transfronterer de l’Ajuntament de Céret, que va destacar la “magnífica organització” del circuit i la importància que siguin ja deu “les seus que hi participen. Demostra que hi ha una voluntat política de lligam entre les dues valls”, i va afegir que “fer esport és educar. És molt important l’esforç que es porta a terme per tirar endavant aquestes curses. Cal continuar fent aquesta feina”. En relació a la prova que es farà a Céret el 20 d’octubre, el Trail des Salines, el regidor Transfronterer va dir que des de l’Ajuntament “farem tot el que calgui perquè la gent del municipi sigui amb tots vosaltres”.

En el transcurs de l’acte es van lliurar els mallots de campions als vencedors de l’edició 2023 de les Valls Catalanes Trail Running Challenge: Ludovic Fernandez (Céret) en categoria masculina, i Mireia Perpinyà (Vilanova de la Muga) en la femenina. Fernandez es va imposar amb 1.671 punts, per davant de Paul Martin, amb 1.450, i de Jean Marie Bataille, amb 1.433. A la classificació femenina Perpinyà va obtenir 1.620 punts, i va superar Sara Guerrero, amb 1.552, i Provence Caesar, amb 1.436.

El circuit és un projecte esportiu transfronterer que neix de la voluntat d’entitats i organitzadors per fomentar la participació i la cohesió del territori a través de les curses de muntanya. La primera edició va sorgir arran de l’agermanament de la cursa de l’Olla de Tapis (Maçanet de Cabrenys) amb el Trail des Salines de Céret. L’any passat s’hi van afegir la Molló Trail (Molló), la Boucle du Point le Plus au Sud de France (Lamanère), la Montcal Run (Maià de Montcal-Beuda-Albanyà) i la Centúria Trail (Sant Pau de Segúries). Enguany cau del programa la Montcal Run, però s’incorporen la Fox Trail (Sant Llorenç de la Muga), la Marxa de la Tortuga (Darnius), la Vallespir Skyrace (Amélie les Bains-Palaldà), la Cursa del Fau (Maçanet de Cabrenys) i el Trail des Trabucayres (Maureillas las Illas).