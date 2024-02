Figueres va celebrar aquest divendres al vespre una nova edició de la Nit de l’Esport, en un Teatre El Jardí ple de gom a gom. En total es van premiar 55 esportistes individuals, 6 equips col·lectius i es van lliurar 3 guardons de mèrit a la trajectòria esportiva.

Aquest any, s’ha apostat per fer de la Nit de l’Esport una gala més visible i notòria, a través d’unes bases més selectives. Com a novetat, les categories de guardó al mèrit esportiu i a la trajectoria esportiva, una nova figura que premia persones físiques i entitats per les seves contribucions a la vida de l’esport figuerenc, han estat valorades per un jurat format, entre d’altres, per periodistes esportius de la comarca i presidents dels clubs de la ciutat.

Els equips premiats van ser vels següents:

Club Hoquei Figueres (Benjamí B Mixte), primer classificat a la Lliga Provincial Girona plata 22/23.

(Benjamí B Mixte), primer classificat a la Lliga Provincial Girona plata 22/23. Unió Esportiva Figueres (Aleví Masculí), primer classificat 2a divisió provincial.

(Aleví Masculí), primer classificat 2a divisió provincial. Unió Esportiva Figueres (Cadet Masculí C) primer classificat 2a divisió Comarcal.

(Cadet Masculí C) primer classificat 2a divisió Comarcal. Club Tennis Taula Tramuntana (Absolut mascuí) primer classificat Fase d’ascens divisió d’honor competició Nacional Català.

(Absolut mascuí) primer classificat Fase d’ascens divisió d’honor competició Nacional Català. Club Escacs Figueres (Sub 12) Primer classificat lliga catalana.

(Sub 12) Primer classificat lliga catalana. Associació Atlètica Figueres (sub 14) Millor escola de Catalunya. Millor club en pista coberta. 2n millor club a l’aire lliure.

Els guardons a la trajectòria esportiva van ser entregats a Joan Marin Duran, per tota una vida dedicada al futbol figuerenc, amb més de 25 anys de trajectòria com a tècnic i especialment a la UE Figueres; a Emili Colls Gelabertó, pels èxits aconseguits al llarg de la seva trajectòria i per l’especial dedicació a món dels escacs des de totes les vessants possibles i a Manolo Ferrete Prieto (a títol postum), per la seva dedicació, empenta i vitalitat en la seva condició de conserge, durant la seva etapa laboral a les instal·lacions esportives municipals.

Entre els 55 esportistes individuals premiats, es van reconèixer representants de diferents disciplines com el Jiu-Jitsu, el Judo, la natació, el Taekwondo, el tenis taula, els escacs, l'atletisme, el patinatge artístic i el tir en arc.