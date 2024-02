De cuer a tercer: la revifalla del Figueres per l’ascens

El Figueres busca la seva revifalla particular des de la Lliga Elit, la sisena categoria estatal. Després de l’intent fallit, la temporada passada, de recuperar la Tercera RFEF, enguany ho torna a provar. El conjunt que des de l’estiu entrena Roger Vidal es troba en el camí correcte i, el diumenge passat, va assolir la seva millor classificació d’aquest exercici. El triomf contra l’Atlètic Lleida (1-0), rival directe, l’ha alçat a la tercera posició i el consolida en zona de play-off d’ascens.

Vidal explica que «estem en el millor moment de la temporada sense dubte pel que fa als resultats i al joc. Ara, portem el pes del partit i el dominem en molts moments. Som un equip sòlid defensivament, però m’agradaria matar abans els partits».

A Tercera RFEF pugen directe els dos primers -els filials de l’Europa i del Sabadell van com un coet- i el tercer ascens se’l disputen entre el tercer i el sisè. Ara, la Unió té el bitllet directe a set punts i un coixí de quatre amb el play-off. Poc es podia pensar l’equip de l’Alt Empordà que al febrer estaria en tercer lloc després de perdre els tres primers partits de lliga i ser cuer. Des d’aleshores, només ha perdut dos dels últims quinze enfrontaments. «Tot l’any hem anat setmana a setmana perquè vam partir des del darrere. Ens fa il·lusió ser tercers i la distància amb el segon és important, però no volem fer un pas enrere i l’ambició és màxima», afegeix l’exentrenador del Banyoles i del planter de l’Olot.

De la temporada passada es van quedar peces com Quinti, Xavi Ferrón, Pol Blay, Ayoub, Reñé, Albert Genís o els germans Pau i Joan Tubert. El retorn del davanter Khalid Noureddine després de voltar al filial del Granada, Manresa i Badalona durant el curs passat ha donat pólvora i ja duu set gols, tres més que l’exescalenc Moha Abouhafs. Del Nou Miramar, amb l’ascens a Tercera al sarró, també van arribar Marc Bech, Zou Moustakim, Pep Vergara i Àlex Sánchez. El mercat d’hivern està sent força tranquil a Vilatenim: han marxat Joel Cat (Banyoles) i Hugo Garcia (Blanes) i no s’ha firmat cap arribada. «Estic molt content amb la plantilla que tenim, però si sorgeix l’oportunitat per reforçar-la i millorar-la...».

Nou president en el projecte

Enguany, el club estrena president; Dani Sala ocupa el lloc de Narcís Bardalet, que va estar cinc anys al capdavant. L’ascens seria la millor carta de presentació per engegar el projecte. «El Figueres és un club històric i referent a la província. L’objectiu és estar el més amunt possible. Si pugem, serà un èxit, i si no fem play-off per molts serà un desastre», conclou el tècnic establert a Castellfollit de la Roca i que ja coneixia el club per haver-hi jugat sis anys.