Llers acollirà, el pròxim diumenge 25 de febrer (9 h), la segona edició de la cursa de muntanya Embruixada Trail, amb recorreguts de 10 i 21 km. Després de passar amb nota la primera edició, l’Ajuntament de Llers tornarà a organitzar un esdeveniment pensat per a corredors i per a caminadors que recorrerà corriols, camins, castells, barraques i parets de pedra seca, en gran part al paratge de la Garriga.

La prova reina tornarà a ser la mitja marató de muntanya, amb un desnivell acumulat de 500 metres i només apta per a corredors. La de 10 km tindrà un desnivell de 200 m i es podrà fer corrent o caminant. La sortida serà a la zona esportiva i hi haurà avituallaments a mig camí. Les curses acolliran un màxim de 300 participants, el preu de les inscripcions va dels 12 als 20 euros, depenent de la ruta i si es fa o no amb antelació, i es poden fer al web www.curses.cat.

Màrius Vergés, l'alcalde de Llers, explica que "l’Embruixada Trail és una experiència única on la natura i l'aventura es fusionen. Els participants poden desafiar els seus límits en un entorn espectacular i on descobreixen la bellesa del paisatge mentre enfronten als obstacles dels terreny muntanyosos, gran part d’ells pel paratge idíl•lic de la Garriga. Els recorreguts pels paratges de Llers fan aquesta cursa molt atractiva, amb camins i corriols envoltats de barraques o murs de pedra seca enmig de la natura".

Vergés afegeix que "des de fa mesos s’està treballant perquè el desenvolupament de la cursa no deixi indiferent a ningú. Espero que els participants en tinguin un bon record".

Llers, Palau i Sant Llorenç

L’Embruixada de Llers inaugurarà la lliga de curses de muntanya Empordà Trail Series by Procasa, on prendran part dues proves més: La Balcó de L’Empordà, de Palau-saverdera (17 de març) i la Fox Trail, de Sant Llorenç de la Muga (7 d’abril).