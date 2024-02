El Move It, que es prepara a les instal·lacions de Bot Gym, situades al recinte firal de Figueres, ha iniciat la temporada de gimnàstica artística aquest febrer amb dues competicions, a Porqueres i a Vic.

Per un costat, cinc de les 23 gimnastes del Move It desplaçades a la primera Fase dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, a terres del Pla de l'Estany, van pujar al podi en categories cadet i aleví. Martina Lladó va ser primera, Violeta Pineda i Emma Parrao, segones, i Ona Roman i Claudia Massó, quartes. La prova estava organitzada pels Consells Esportius de Girona.

Per l'altre, a terres vallesanes va tenir lloc la primera Fase d'Edat Escolar organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica. El centre figuerenc hi va participar amb 21 gimnastes i els resultats més destacats van ser els següents: Emma Beltran primera i segon lloc per l'equip format per Montserrat Soler, Júlia Carrasco, Emma Font, Anastasia Quirante i Emma Beltran (categoria C4G), segon lloc per a Txell Caritg, quart per a Violeta Carreras i tercer per l'equip compost per Lena Gasull, Violeta Carreras i Txell Caritg (Categoria D4P) i quarta posició per a Laia Romero, cinquena per a Carolina Dominguez i quarta pel conjunt de Júlia Coll, Carolina Dominguez i Laia Romero (Categoria D4G).