La nord-americana Simone Biles és la gran referent mundial de la gimnàstica artística, una disciplina de la gimnàstica que s’ha recuperat a la comarca de la mà del Club Acrobàtic Alt Empordà Move It. El Club Gimnàstic Empordà, amb seu a Avinyonet de Puigventós, va tenir un pas curt fa una dècada i ara aquest esport ha donat un nou impuls des de Figueres. El Move It, que es prepara a les instal·lacions de Bot Gym, situades al recinte firal, ha debutat aquest febrer en competicions oficials de la Federació Catalana de Gimnàstica, sent la primera entitat de la comarca d’aquesta disciplina que s’hi inscriu.

Fins fa uns mesos, només ho feien en proves territorials. Els primers passos de la secció es remunten el 2020 (aleshores com a Bot Gym), amb una estrena a Salt, però la pandèmia els va aturar en sec. En el retorn a l’activitat, el Bot Gym es va convertir en una associació sense ànim de lucre (Move It), presidida per Mariana Álvarez, i recentment s’han constituït com a entitat.

Formar futures Biles no és ni molt menys l'objectiu d’un club que prepara gimnastes entre barres asimètriques (paral·leles), barres d'equilibri, el terra amb molles i el poltre. Ana Gallegos, coordinadora tècnica de la secció, explica que «el nostre objectiu és que gaudeixin de la gimnàstica i mostrar-la des d'un vessant lúdic. Tot i que pot semblar que per fer artística has de tenir molt equilibri i agilitat, la realitat és que cadascú pot gaudir-la amb les seves condicions, cos i experiència».

Del centenar de noies que conformen la secció, 9 gimnastes d’entre 8 i 14 anys van debutar, el cap de setmana anterior, a la primera fase Escolar de la federació. En total, hi ha tres jornades i les millors classificades obtindran el bitllet pel Campionat de Catalunya: «Crec que tenim opcions», confia l’entrenadora castellonina, amb experiència al club referent gironí, el Salt Gimnàstic Club, on actualment competeix la lladonenca Júlia Ramonet. Per intentar-ho, les gimnastes entrenen tres cops a la setmana durant dues hores: «Tothom pot competir en una prova o en una altra, però depèn, com en tots els esports, en funció de les hores que hi dediques i de les capacitats físiques».

Move It entrena en unes instal·lacions privades que, segons Gallegos, «no tenen res a envejar a altres clubs, sobretot el terra amb molles, és un luxe». Paguen un lloguer per utilitzar el recinte i ara, que estan constituïts com a club federat a Figueres, han iniciat converses amb les institucions per poder utilitzar un espai municipal en un futur (el 33% del seu pressupost el destinen a l’arrendament). L’ideal, segons el club, seria tenir un espai fix, ja que haver de traslladar de manera itinerant tot el material, sobretot el terra, de grans dimensions, suposaria una gran complexitat.

Ara, els Jocs Escolars

La propera competició del Move It serà el 25 de febrer, a Salt, a la primera jornada de la lliga dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC). Hi prendran part 32 gimnastes i aquesta competició es tancarà a Figueres (al poliesportiu municipal) el 16 d’abril després d’aturar-se a Porqueres el 26 de març.

Es preparen per competir en parkour, un dels esports urbans a l’alça per a molts nois

El Move It compta amb tres branques principals: gimnàstica artística, esports urbans i circ. La secció de gimnàstica està integrada només per noies. Gallegos explica que «hem tingut algun noi, però en la categoria masculina els aparells són diferents, necessiten més material, i si ja de per si costa consolidar la femenina…». En canvi, on sí que hi ha molta demanda de nois és en els esports urbans com parkour, tricking, cal·listènia, freerunning, freestyle i llit elàstic.

En parkour, que ha estat absorbit per les federacions catalanes i espanyoles de gimnàstica com una disciplina més, és on el club figuerenc prepara el següent salt a la competició federada. Julieta Garralda, directora de l’entitat establerta a Sant Climent Sescebes, confia a competir-hi «a la temporada vinent. La federació catalana s’ha interessat per nosaltres. Hi ha molts nois que practiquen esports urbans al carrer, però com a escola de nois, a Catalunya només hi som nosaltres i un centre de Terrassa».