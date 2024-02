L'Escala s'ha emportat el derbi gironí contrael Girona B per 2 a 0. Un gol de Pime i un altre d'Iker Garcia han decantat el partit a la segona part. Els d'Aday Benítez allarguen la bona dinàmica, amb 10 dels últims 12 punts, mentre que el filial del Girona continua en caiguda lliure i en descens.

Duel de dinàmiques oposades al Nou Miramar que s'ha vist reflectit en el marcador. Els locals viuen el millor moment del curs i el conjunt de Sergi Mora està immers en una crisi profunda. L'enfrontament s'ha començat a decantar a la represa quan Pime ha batut Lucas (55'). El davanter empordanès arriba als nou gols amb la diana contra els blanc-i-vermells i es consolida com un dels davanters més en forma de la categoria. El segon gol ha estat especialment dolorós per als visitants. Iker García, jugador cedit per al Girona B, ha estat l'encarregat d'augmentar l'avantatge al marcador (73').

El triomf pot fer somiar l'Escala amb algun objectiu més ambiciós que la salvació. Els blaugrana entren de ple en la lluita de molts equips per situar-se a la zona de play-off.