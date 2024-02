El primer equip femení del Fricador Futbol Sala Vilafant s’ha classificat per a la Final Four de la Copa Girona en el seu primer any de vida. Les noies de Mireia Baró i Leandro Madureira jugaran les semifinals de la competició contra el Sant Julià de Ramis, el dissabte dia 10 de febrer (14 h) a Malgrat de Mar. El Vilafant, equip de Segona Catalana, es va desfer de l’Inter Malgrat el dimecres passat (3-1) amb gols d’Estrella Martos (2) i d’Ester. En l’anterior ronda, havia deixat enrere el Lloret 2015 (10-0).

En la lluita per un lloc a la final, les altempordaneses pugnaran contra un rival d’una categoria superior. En cas d’eliminar el Sant Julià, jugarien la final contra el vencedor del Girona-Riudellots, a Malgrat mateix, l’endemà, el diumenge 11 (16.30 h). El Futbol Sala Vilafant es passa al femení A la lliga, el Vilafant és setè després d’empatar a la pista del Masnou (1-1). D’altra banda, el primer equip masculí vilafantenc va guanyar 7-3 contra el Sant Gregori i és tercer de Primera Catalana.