Poc es podia pensar Marc Medina que una lesió al genoll (ròtula, menisc interior i lligament lateral) que va començar a l’abril de l’any passat, al camp de la Rapitenca, acabaria sent un malson. Nou mesos després d’aquell xoc amb el porter, el davanter del Peralada ha tornat als terrenys de joc. «Estic com un nen petit. Després de tant temps i tantes recaigudes, l’únic que volia era poder gaudir de l’esport que m’ha donat tants bons moments», explicava el golejador de Platja d’Aro després de reaparèixer fa deu dies davant el Mollerussa.

El 15 d’abril fatídic, Medina recorda com en un principi la topada «semblava que era només un cop. Vaig continuar jugant i, en arribar a casa, tenia el genoll molt inflat. Un cop desinflamat, em va ser impossible tornar a entrenar». Medina es va perdre el play-off d’ascens a Segona RFEF. I va començar el calvari. «Primer, em van dir que tenia la ròtula trencada per dues parts. Al cap de dos mesos, vaig començar a córrer, però el dolor seguia. Després, que tenia el menisc trencat i em van operar al juliol. Després de tres mesos de recuperació em tornava a fer mal al genoll i una nova ressonància mostrava que tenia el lligament lateral afectat». L’última solució ha estat «un tractament de factors. Ara, puc dir que tinc bones sensacions».

L’exjugador del Figueres, Palamós, Llagostera i Guíxols s’ha inflat a marcar gols entre Tercera i Primera Catalana els últims anys. Explica que els últims nou mesos han estat «mentalment molt durs. A la meva edat (33) et planteges la retirada, però no em podia permetre deixar el futbol així. Gràcies al Peralada i tots els esforços que he fet per l’esport que m’agrada i que estimo, avui torno a ser futbolista».

Més minuts contra l’Olot (0-2)

Medina va tornar a tenir minuts contra l’Olot, el diumenge passat, al Municipal de Peralada, que no trepitjava en partit oficial des del 6 d’abril. Va entrar al camp al minut 77 quan els d’Alex Marsal perdien 0-1. El resultat final va ser de 0-2: Maynau havia inaugurat el marcador al minut 1 i, en el temps de descompte, l’experaladenc Marc Mas va sentenciar. El silenc era, juntament amb David Bigas i Juvi, els exverd-i-blancs que van jugar amb l’Olot, el diumenge. El partit es va jugar en un camp de gespa natural amb males condicions, amb espais sense herba i amb sorra en algunes parts, un fet que té preocupat el club peraladenc.