Marc Gasol ha confirmat aquesta tarda, en un multitudinari acte als cinemes Texas de Barcelona, la seva retirada com a jugador de bàsquet. A 39 anys, Gasol ha acabat optant per no tornar a baixar a la pista després d'haver deixat oberta aquesta possibilitat a l'estiu. El seu darrer partit en actiu, per tant, serà la derrota del Bàsquet Girona contra el Baskonia el passat 24 de maig (70-75) en la darrera jornada de la lliga regular de la temporada passada. Acompanyat per la seva família i amics com Juan Carlos Navarro i Àlex Formento, Marc Gasol ha acabat responent a la pregunta "i ara què?" que es plantejava retòricament dimarts en el vídeo que va penjar a les xarxes socials.

Vestit de negre, quan passaven cinc minuts de les sis ha fet acte de presència a l'escenari que s'havia muntat per a l'ocasió. Els llums de la sala s'han apagat i s'ha projectat el vídeo un altre cop. Gasol ha pres després la paraula i ha donat pas a un altre vídeo. "Ha arribat el moment de respondre la pregunta que et fa tanta por", es tornava a preguntar. En aquest document es repassava la vida del mitjà dels Gasol, el moment quan el seu germà marxa a l'NBA i l'acompanya amb la resta de la família a Memphis. "Arribes a Girona i allà penses que has trobat una llar i pots ser tu mateix, però de cop el club desapareix. I ara què?", es torna a preguntar. D'allà el documental passa a la seva arribada a Memphis, "una nova llar", on el bàsquet "comença sent un joc, però és una obsessió. Allà trobes el teu camí, ja no et perdràs". Després de ser jugador, triomfador, pare, fill, amic, Gasol es va proposar començar de zero el club de la seva vida a Girona. Finalment respon i ara què? "Donar tot el que t'ha ensenyat", amb una imatge d'ell a Fontajau jugant amb la mainada de la base.

"Després de 20 anys de jugar al bàsquet professional havíem de fer alguna cosa. L'ocasió s'ho mereixia. Aquest és un vídeo d'agraïment". El vídeo està dirigit per Salvador Sunyer, amb guió de Magí Garcia i Manel Vidal, de La Sotana. Sobre el procés de la retirada ha dit que "en l'esport se't van tancant portes i has d'anar obrint escletxes. Prendre la decisió ha sigut llarg i dur i una part de mi no està d'acord en aquest desenllaç". Seguir jugant hauria pogut tenir "conseqüències greus" físicament, ha assegurat.

La situació del Bàsquet Girona "que anava perdent partits", havia frenat l'anunci de la retirada de Marc Gasol. Sobre el seu pas per Girona entre 2006 i 2008, a l'Akasvayu, recordava que "el meu dia a dia allà va fer-me encaixar amb la ciutat. Va ser un procés d'evolució i maduració molt necessari". També ha explicat que tenia clar començar allà un club des de zero, el 2014, que avui té el primer equip a l'ACB. Dels tècnics que ha tingut ha destacat Pesic, Pedro Martínez i Scariolo. Sobre els moments de felicitat de la seva carrera ha destacat l'ascens del Girona de LEB Or a l'ACB "per la manera com es va produir".