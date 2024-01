La Unió Esportiva Figueres ha aconseguit, aquest diumenge al migdia, una victòria de les que marquen temporades. En un duel directe contra el Vic, amb qui empatava a punts, els altempordanesos han sabut lluitar fins a remuntar un gol al primer minut dels visitants. Amb la victòria, els de Roger Vidal fan un pas important per ser a places de play-off. El Figueres tancarà la jornada en quarta posició, un sol punt per sota del tercer lloc.

La UE Vic s'ha avançat molt aviat, al primer minut de joc, amb un gol de Martí Riera. La diana ha marcat els primers minuts del partit, però el Figueres no ha tardat a reaccionar. Tot i tenir ocasions per empatar s'ha arribat al descans amb derrota momentània. Ha sigut en la tornada dels vestidors quan la Unió ha capgirat el partit amb deu minuts de vertigen. Primer ha marcat Moha (49') i poc després ha estat Khalid l'encarregat de posar per davant els locals (56'). L'equip ha aguantat el marcador, tot i quedar-se amb deu al minut 80 per la segona groga de Marc Bech.

El següent partit es jugarà el diumenge vinent (12h) al camp del Can Vidalet d'Esplugues de Llobregat. Al camp dels barcelonins, desens a la taula, la Unió tindrà la missió d'allargar les bones sensacions per consolidar-se en places de promoció d'ascens.