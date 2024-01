La 23a La Mostra de Muntanya i Aventura, de Figueres, organitzada pel Centre Excursionista Empordanès, va arrencar el divendres passat i finalitzarà aquest dissabte 27 de gener. La primera proposta va ser divendres passat a La Cate amb els dos alpinistes barcelonins Marc Subirana i Miquel Mas, que van explicar la seva ‘Atracció Instintiva’ amb el Latok Thumb. Una conferència que va incloure el visionat d'un documental i una xerrada amb preguntes a Miquel Mas sobre l'experiència de ser els primers a escalar el cim del Pakistan, de 6.380 m i després de 18 dies a la paret. L'endemà, La Mostra va projectar tres peces audiovisuals: ‘Resistance Climbing’, ‘Una nova manera’ i ‘Shade to light’.

L'altra xerrada principal serà aquest divendres dia 26 (21 h, a La Cate) amb la presència de dos dels integrants d’Ocean Cats, entre els quals l’escalenc Sergi Franch. L’equip de tres remers es va proclamar campió, fa un any, de la Talisker Atlantic Challenge després de recórrer 5.000 km entre la Gomera i Antigua i Barbuda, a alta mar, sense assistència, ni escales i amb l’única propulsió dels rems. L’embarcació de rem, de 8 m de llargada, també va fer front a onades de 10-15 metres i es va trobar dofins, una balena i peixos voladors. L’Ocean Cats també farà una xerrada per a estudiants d’instituts, al Teatre Municipal El Jardí, el mateix dia (10 h).

Diòptria i Gas Mountain

La col·laboració amb el Cineclub Diòptria continua vigent. En aquesta nova edició es projectarà la pel·lícula Vuit Muntanyes (2022), dirigida per Felix Van Groeningen i Charlotte Vandermeersch. I, com cada any, s’apostarà pel talent de proximitat i s’ha convidat a l’associació d’amics senderistes Gas Mountain, que explicaran les seves descobertes del patrimoni local (dimecres 24 a les 20 h al Cercle Sport).

