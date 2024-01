El Figueres ha perdut, aquest diumenge al matí, l'oportunitat d'acabar la 15a jornada en posicions de play-off. En una jornada on els rivals directes han punxat, la Unió no ha pogut passar de l'empat a casa contra el Santboià (1-1) i tornarà a acabar la jornada en setena posició.

Els dos gols del partit han arribat ben aviat. El Santboià s'ha avançat amb un gol de Guillermo Marín (16'). Xavi Ferrón ha respost instantàniament, amb un golàs de vaselina només un minut després. La Unió ha tingut la pilota i no ha patit per perdre, però tampoc ha pogut tornar a marcar.

Així, el Figueres haurà de seguir picant pedra per establir-se a unes places de promoció d'ascens que, fins ara, s'estan resistint. La jornada vinent serà clau per les aspiracions dels de Roger Vidal: en un altre partit a Vilatenim (diumenge 28 a les 12h), el Figueres rebrà la UE Vic, amb qui està empatat a punts a la taula. Els osonencs, que arriben amb una ratxa similar de resultats, es presenten com a rivals directes de cara a lluitar per l'ascens a la Tercera Federació.