Jorge Martín retalla nou punts al líder del mundial després d’aconseguir el doblet a la Sprint i a la cursa del Gran Premi de San Marino, després d’una cursa fàcil per al pilot madrileny, que ha mantingut la pole, i ha liderat en solitari a les poques voltes de l’inici. Només ha hagut d’aguantar Francesco Bagnaia al darrere durant els tres primers girs.

Però el físic del líder del campionat li ha passat factura, després de la caiguda que va patir al darrer Gran Premi, on una moto li va passar per sobre la cama. De totes maneres l’italià en va sortir prou ben parat, i en aquesta ocasió ha aconseguit mantenir-se dins del podi, visiblement esgotat, en arribar al parc fermé.

No ha pogut, però, aguantar la segona posició, que ha estat per Marco Bezzecchi, també lesionat en la darrera cursa, que ja havia provat un primer avançament sobre Bagnaia, però se n’anava llarg a Tramonto. No ha estat fins la volta 19 que ha pogut guanyar la plaça després d’un error de Bagnaia en un dels darrers revolts del circuit.

Just a les portes del podi s’ha quedat un dels tres wild cards del cap de setmana, Dani Pedrosa, com a provador de KTM. Més enrere, arribava Maverick Viñales, que ha aconseguit defensar-se de Marc Márquez, que ha protagonitzat una gran sortida. Però el cerverí ha anat caient posicions fins a la setena.

Semblava que Marini li prenia la plaça a Márquez, però l’italià ha estat a punt de patir un high side als darrers revolts, i ha tornat la plaça a Márquez i a Raúl Fernández just darrere.

Qui sí que ha consolidat l’avançament sobre Márquez ha estat Oliveira, que ha travessat la meta en la sisena posició. Zarco ha estat desè, seguit per Àlex Márquez, Aleix Espargaró i Binder, que ha patit una caiguda, però s’ha reincorporat a la pista, amb Franco Morbidelli tancant els punts, esdevenint l’únic pilot del grid en haver puntuat en tots els Grans Premis.

Per darrere, Augusto Fernández, Di Giannantonio, Stefan Bradal, també com a wild card en la plaça 18, i Nakagami. Pol Espargaró ha patit una caiguda a la volta 16, Mir a la volta 10, i Miller i Pirro a la novena.

Després d’aquesta cursa, Martín es posiciona a 36 punts de Bagnaia, a vuit Grans Premis del final del campionat, i Dani Pedrosa continua per davant de Márquez al mundial, tot i haver realitzat només dos wild cards.