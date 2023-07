Max Verstappen no ha fallat a Àustria. No sol fer-ho i menys a casa de Red Bull. Charles Leclerc, que l’any passat el va sorprendre en el circuit de Spielberg, ha intentat repetir el guió, però aquesta vegada el de Ferrari s’ha trobat un mur insalvable. El líder del Mundial, en estat de gràcia, s’ha mostrat intractable al volant de l’RB19 i ha aconseguit la seva setena victòria en nou grans premis. El neerlandès ha completat un cap de setmana de somni, amb triomf també en la carrera esprint de dissabte, i marxa del Red Bull Ring amb 33 punts més en el seu compte i un total de 228, amb 79 de renda sobre el seu company Sergio Pérez.

El mexicà, sota pressió pels seus mals resultats en les últimes setmanes, ha culminat una sensacional remuntada des de la 15a plaça de graella per finalitzar tercer al podi, que ha encapçalat Verstappen per davant de Leclerc. Carlos Sainz ha perdut la seva oportunitat i ha hagut de conformar-se amb la quarta posició, tot i que ha aplanat el camí del seu company per aconseguir un gran resultat per a Ferrari. Menys encert ha tingut aquesta vegada Fernando Alonso, que només ha pogut guanyar un lloc per acabar sisè.

Sainz, frenat

Quan s’han apagat els semàfors, Verstappen s’ha escapat i Leclerc ha mantingut la segona posició amb Sainz, mentre que Alonso, l’únic pilot que ha optat pels pneumàtics durs per intentar una estratègia a una parada, li ha guanyat la partida al seu company Stroll i s’ha situat sisè, a l’estela de Norris.

Una sortida de pista Tsunona en la primera volta ha sembrat la pista de restes de fibra de carboni i ha propiciat el primer cotxe de seguretat. Verstappen no ha tingut problemes per recuperar la distància amb els Ferrari quan s’ha rellançat l’acció.

Sainz s’ha tirat a sobre del seu company Leclerc, però des del mur l’han frenat: «Mantén-te conforme al pla i no ataquis ara». El madrileny, que tenia marge amb Hamilton (a més de tres segons), ha obeït ordres, per incomprensible que pogués semblar ja que era evident que Carlos tenia més ritme: «Hauria d’intentar-ho per anar contra Max», ha suggerit.

Una avaria del Haas de Hülkenberg després de 14 voltes ha donat peu al cotxe de seguretat virtual. Ferrari ha apostat per un doble ‘pit stop’, lentíssim en el cas de Sainz, que ha caigut a la sisena plaça. També ha parat Alonso mentre que Hamilton ha rebut cinc segons de penalització per límits de pista.

Carlos no s’ha rendit i ha demostrat que tenia ritme per aspirar a tot. Ha superat per l’exterior Hamilton i a continuació ha donat compte de Checo Pérez, que seguia a la pista amb gomes de 18 voltes. També ha pogut amb el mexicà i ha recuperat la tercera plaça. Anar tan al límit ha tingut el seu preu i els comissaris també han sancionat l’espanyol.

Pressió al líder

Per davant, Verstappen mantenia a ratlla Leclerc, a 14 segons, tot i que la decisió de Red Bull de continuar a la pista amb pneumàtics vells ha permès que el monegasc retallés diferències amb Max. El líder del campionat ha parat a la volta 25 i s’ha reincorporat just darrere de Sainz, que no ha pogut bloquejar-lo i evitar que es llancés contra Leclerc, que havia heretat el liderat provisional.

Verstappen, amb durs, s’acostava a Leclerc a cop de volta ràpida i els de Maranello començaven a patir per la degradació. «És més alta del que esperàvem. ¿Què et sembla anar a tres parades?», li han preguntat al monegasc, gens convençut davant el suggeriment.

Max venia com un míssil, amb un brutal diferencial de velocitat respecte al Ferrari, el qual ha caçat per recuperar el liderat en l’equador de la carrera, amb 35 voltes per endavant.

Alonso, a la seva ‘guerra’ particular

Alonso, que aquest cap de setmana no ha pogut brillar com esperava en un circuit amb «massa rectes» i gens favorable al seu Aston Martin, s’ha concentrat en el seu particular pols pel cinquè lloc amb Lewis Hamilton. Tampoc els Mercedes han rendit al màxim al Red Bull Ring i l’heptacampió ha anat perdent pistonada amb els durs. Lewis semblava presa fàcil per a Fernando, però per darrere, Checo venia llançat amb el Red Bull.

Hamilton ha complert els cinc segons en la seva parada, igual com Sainz, que ha perdut la posició amb Pérez. El ‘pit stop’ de Leclerc ha permès al mexicà culminar una gran remuntada i els dos Red Bull s’han posat al capdavant de la carrera per primera vegada. Alonso ha tornat a pista sisè, després de Norris, i ha hagut de conformar-se amb aquest lloc al final.

Verstappen ha fet la seva última parada a falta de 21 voltes i el final de cursa es perfilava com un pols pel podi entre Checo i els dos homes de Ferrari. La lluita de Sainz i el pilot mexicà ha sigut intensa. Carlos, tot punt d’honor, s’ha defensat a capa i espasa, tot i que finalment el de Red Bull ha imposat la seva llei.

Gràcies a la tasca d’equip del madrileny, Leclerc ha pogut abordar els compassos finals amb prou distància sobre el de Guadalajara per assegurar-se el segon lloc del podi, que ha pujat escortat pels dos homes de Red Bull. Verstappen, amb 42 victòries, avança en el rànquing històric Ayrton Senna i deixa clar que, ara com ara, no té rival.