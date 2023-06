L'Skatepark de Figueres torna a acollir, aquest dissabte 1 de juliol, una nova parada del circuit català d’esports urbans Esportcat Extreme, on hi participaran les disciplines de BMX, Scooter i Skate. Des de les deu del matí i fins les vuit del vespre els esports urbans faran de la capital de l'Alt Empordà el centre d’atenció per als aficionats i practicants catalans d’aquestes modalitats en auge. La jornada de competició començarà amb l’scooter (de 10 a 12h) i continuarà amb el BMX (de 12 a 13.30h) i, finalment, l’skate (de 17 a 20h).

Amb aquest projecte impulsat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, el Govern vol descobrir els nous talents locals d’aquests esports i fomentar-ne la pràctica, especialment entre les noies. Les proves d’scooter i skate formen part del programa de competició d’aquestes dues disciplines de la Federació Catalana de Patinatge, una de les federacions, conjuntament amb la de Ciclisme i la de Ball Esportiu (per les proves de breaking), que enguany col·laboren estretament per reforçar l’impacte i el nivell del circuit català d’esports urbans. L’Esportcat Extreme és una aposta d’Esportcat per potenciar l’esport circular català en el marc d’un esdeveniment internacional de prestigi com l’Extreme Barcelona. En joc hi haurà el premi de competir a aquest esdeveniment del proper mes de setembre.