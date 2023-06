Francesco Bagnaia, el vigent campió, segon pilot a encadenar dues victòries a Assen, des de Valentino Rossi el 2004-2005, arriba a l’aturada de l’estiu amb una cursa d’avantatge a la classificació del mundial. Marco Bezzecchi ha estat segon, després de proclamar-se vencedor de la cursa a l’Sprint, seguit d’Aleix Espargaró, que ha pujat al podi després que direcció de cursa hagi sancionat a Binder per sobrepassar els límits de pista a la darrera corba, tal com ja li havia passat a la prova del dissabte.

Semblava que Bagnaia es faria amb la primera posició, però Binder li prenia l’interior i la primera plaça. El Poleman, Bezzecchi es tocava amb Luca Marini, tercer a la Q2, fent que el petit dels Rossi perdés la plaça amb Aleix Espargaró, que deixava la moto tocada en contactar amb l’italià. Unes voltes més tard, també l’avançarien Àlex Márquez, Oliveira, Bastianini i Nakagami, després que Martín avancés el del VR46 i el forcés a llevar el gas.

Maverick Viñales també volia avançar l’italià, i arribava a la setena plaça, però ha caigut a la volta quatre, una volta més tard de la caiguda de Quartararo, que s’ha endut el seu compatriota Zarco a la grava amb ell. Una volta més tard, també queia Bastianini.

Per davant, Bagnaia recuperava el lideratge en el canvi de rassant, i els tres contendents al podi començaven a marcar distàncies entre ells, fins que Bezzecchi s’ha posat en segona posició a la volta 20. Espargaró ha arribat a l’alçada de Binder, amb Martín just darrere, i s’han anat pressionant fins a la línia de meta.

Oliveira s’ha retirat a la volta 13 per problemes amb la part davantera, amb Lecuona també entrant al garatge una volta després. Di Giannantonio també ha quedat fora en patir una caiguda a la volta 19.

Nakagami ha perdut la setena plaça en favor de Marini, després de servir una long lap penalty que també ha hgut de complir Márquez, però el cerverí no ha perdut cap plaça, i ha arribat en la sisena plaça. Morbidelli ha passat la meta en novena posició seguit per Augusto Fernández, Lorenzo Savadori, que participava com a Wild car, Raúl Fernández, Stefan Bradl i Jonas Folger, tots als punts.

Marc Márquez no ha participat en el gran premi després d’haver estat declarat no-apte per una fractura a les costelles. El mateix pilot ha declarat que preferia centrar-se en la seva recuperació pel proper Gran Premi de Gran Bretanya al circuit de Silverstone el pròxim 6 d’agost.