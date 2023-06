Aquest dijous 22 de juny (19.30 h), a l'Auditori dels Caputxins, de Figueres, seran reconeguts una vintena de golejadors i porters altempordanesos en el marc de la gala d'entrega dels Amos de l'Àrea. Paral·lelament, Juanjo Rovira (MICFootball) serà el ponent; Sergi Arranz rebrà un premi a la trajectòria; Deray Palou Bayona rebrà el reconeixement arbitral i el Club de Futbol Camallera serà distingit pel seu centenari.

Juanjo Rovira (MIC), el ponent convidat

Juanjo Rovira (Bítem, Tortosa, 1962) és el director del MICFootball i serà el ponent dels 12 ns Amos de l’Àrea. És tècnic amb la titulació d’entrenador UEFA Pro i director esportiu. A més de dirigir el MIC-Mediterranean International Cup –una quarta part del torneig té lloc a l’Alt Empordà, per Setmana Santa–, encapçala altres esdeveniments de MICSports, com els campus d’estiu de futbol i bàsquet MIC Camp, MICFootball7 i Pau Gasol Academy by Santander. També és el responsable de l’organització de la competició LaLiga Genuine Santander i un dels directors de partits de LaLiga.

Tot i estar vinculat en el futbol d’elit, tant en el professional com en el de base, Rovira manté lligam amb el futbol regional. El 2022 es va incorporar a la UE Tortosa-Ebre com a assessor esportiu i durant una bona colla d’anys va estar a la UE Remolins Bítem, CD Tortosa i altres entitats ebrenques, exercint de jugador, entrenador, directiu i president.

Alhora, ha format part de l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol, convertint-se en membre del cos tècnic de la selecció catalana que dirigia el seu bon amic Pere Gratacós. Precisament, el també exentrenador del Figueres i del Barça B, i la periodista Laura Brugués han estat els ponents dels Amos de l’Àrea en edicions anteriors.

Arranz es retira després de marcar més de 230 gols en 15 temporades

El futbolista figuerenc Sergi Arranz Pujol s’ha retirat al final d’aquesta temporada, als 33 anys. S’ha convertit en un dels davanters del futbol català més letals de l’última dècada i ha penjat les botes per la porta gran després de donar el gol que ascendia el Sant Andreu a Segona RFEF, al camp del Salamanca, fa tres setmanes. Ha guanyat el guardó Amos de l’Àrea en cinc ocasions com a màxim golejador altempordanès de la categoria i aquest dijous recollirà el guardó a la trajectòria, amb el premi especial Garatge Sala Jeep Avenger. En la seva trajectòria com a futbolista –sense comptar futbol base– el de l’Olivar Gran ha anotat prop de 240 gols en 15 temporades diferents, segons dades registrades no oficials. Arranz ha jugat al futbol base de la PU Figueres i FE Figueres i com a amateur ha vestit la samarreta d’11 clubs: Vilamalla, UE Figueres, Peralada, Palamós, Montcada, Horta, Cerdanyola del Vallès, Martinenc, Terrassa, Olot i Sant Andreu, entre les categories Primera Regional, Primera Catalana, Tercera Divisió i Tercera RFEF.

El palauenc Palou Bayona, un àrbitre amb molt recorregut

Des de la temporada 2014/15, els Amos de l’Àrea també premien la tasca d’un àrbitre. En la 12a edició, el Comitè Tècnic d’Àrbitres, de Figueres, que s’encarrega d’escollir el premiat, ha volgut reconèixer la figura del jove Deray Palou Bayona. El col·legiat de Palau-saverdera, de 16 anys, està lluitant contra una malaltia a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona Hospital Campu. Palou Bayona forma part d’una fornada de joves àrbitres que es van iniciar en el món del xiulet ara fa dues temporades. En la seva curta trajectòria, ha dirigit partits de futbol base i ja té pensat fer-ho en categories amateurs properament.

En anteriors edicions, els Amos de l’Àrea han reconegut els següents àrbitres del CTA de Figueres tant pels ascensos de categoria com per al reconeixement a la trajectòria: Luis Ruiz Asensio, Juan Manuel Garcia, Juan Espinosa Díaz, Josep Faig Pijoan, Isaac Rodríguez i Jan Cobos Pujol.

El Camallera plasma el centenari en un llibre

Els clubs que celebren el seu centenari també són reconeguts en els Amos de l’Àrea. A l’Alt Empordà, l’entitat que aquest 2023 està de celebració és el Club de Futbol Camallera. Els grocs estan recollint imatges històriques, informacions i històries que plasmaran en un llibre que es presentarà el pròxim mes de novembre. Per a aquell moment, preparen una trobada festiva i una exposició i, a l’agost, per la festa major, hi ha la intenció de presentar la samarreta del centenari.

El CF Camallera es va fundar el 1923 i el primer partit del qual es té constància és el que es va disputar un 11 de novembre del mateix any contra el Vilafant Futbol Club. Els camallerencs han jugat en cinc camps de futbol diferents al llarg del seu centenari. Francesc Xico Ventalló, que fa 45 anys que és al club, és l’actual president i entrenador de l’amateur femení de futbol-7 i codirigeix el primer equip masculí amb Lluís Juncarol.