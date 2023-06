Aquest dijous dia 22 de juny (19.30 h), a l’Auditori dels Caputxins, de Figueres, tindrà lloc l’entrega de la 12a edició dels Premis Amos de l’Àrea que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol femení i masculí, un àrbitre, un club centenari i una trajectòria del futbol altempordanès. L’esdeveniment està impulsat pel Setmanari de l’Alt Empordà i Prensa Ibérica amb el patrocini de Garatge Sala Jeep Avenger i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres. Aquests són els premiats:

MÀXIMS GOLEJADORS

SERGI SOLANS (CF Peralada | Tercera RFEF, 11 gols)

El davanter lleidatà, cedit per al Girona, ha estat clau en l’accés del Peralada al play-off d’ascens a Segona RFEF. Amb 11 gols, ha format una dupla letal amb Marc Nierga (9) en el seu primer any com a amateur.

PEP ROCA (CF Lloret | Primera Catalana, 15 gols)

El davanter de Vilafant ha estat el pitxitxi absolut de Primera Catalana amb 15 gols amb el Lloret: 14 a la lliga, els mateixos que Aleix Feixas, del Bescanó, i un a la promoció d'ascens a Superlliga).

ERIC PIMENTEL "PIME" (UE Figueres | Primera Catalana, 12 gols)

El jugador de Santa Llogaia d'Àlguema ha estat el màxim golejador d'equips altempordanesos de la categoria. N'ha anotat 12 amb el Figueres, dos més que Ignasi Massó, de l'Escala.

ALI GUEYE (AE Roses | Segona Catalana, 23 gols)

El davanter senegalès del Roses, pitxitxi de la lliga, ha contribuït en l’ascens de l’equip a Primera Catalana.

ISMA CHAABOUCHI (Alt Empordà de Peralada | Tercera Catalana, 37 gols)

Tot i quedar cinquens, l’Alt Empordà de Peralada ha tingut el pitxitxi absolut de la lliga.

HOSSNI JELLEUN (CF Esplais | Quarta Catalana, 43 gols)

El davanter rosinc dels castellonins s’ha erigit com el màxim golejador del futbol gironí d’aquest curs.

LAURI REY (UE Figueres | Primera Catalana, 18 gols)

La polivalent i experimentada futbolista ha empès, amb els seus gols, a la salvació de l’equip.

INÉS EKOMO (AE Roses | Segona Catalana, 27 gols)

La jove davantera rosinca ha estirat el carro ofensiu de les de Mas Oliva, novenes de la lliga.

BARBARA H. PIETRYKA (CF Camallera | Amateur F-7, 30 gols)

La davantera polonesa ha tornat a ser la jugadora més golejadora de l’equip camallerenc, tercer a la lliga

PORTERS MENYS GOLEJATS

DAVID AROCA (CF Peralada | Tercera RFEF, 30 gols en 33 partits)

El porter osonenc ha tornat a ser titular i una peça fonamental en la solidesa del Peralada.

NACHO FERRETTI (FC L'Escala | Primera Catalana, 25 gols en 28 partits)

L’argentí s’ha erigit com el pilar defensiu d’un equip que ha ascendit per primer cop a Tercera RFEF.

MANEL SÁNCHEZ (UE Marca de l'Ham | Segona Catalana, 18 gols en 16 partits)

La salvació dels figuerencs ha passat pels seus guants. Ja havia guanyat el guardó amb l’Empuriabrava-Castelló.

JAVI TIJERA (CE Portbou | Tercera Catalana, 18 gols en 17 partits)

Va guanyar el primer trofeu, el 2012, hi va tornar el 2018 i ara aixeca el seu tercer amb el conjunt fronterer.

SERGIO BLANCO "BOQUE" (AE Roses B | Quarta Catalana, 25 gols en 30 partits)

El porter rosinc ha estat un mur en el filial dels de Mas Oliva, campions de Quarta Catalana.

FATU BALDE (UE Figueres | Primera Catalana, 44 gols en 15,5 partits)

L’ex del Sant Pere i Cabanes ha contribuït en la salvació de l’equip, compartint posició amb Xènia Cardona.

MERITXELL DE PALOL (AE Roses | Segona Catalana, 42 gols en 12 partits)

La cadet ha donat un cop de mà a l’amateur i ha estat la portera local més sòlida, al costat de Katia Reja.

QUERALT FRIGOLA (CF Camallera | Amateur F-7, 11 gols en 6 partits)

La migcampista, reconvertida com una de les porteres per l’absència en aquesta posició, ha revalidat el títol.

RECONEIXEMENTS ESPECIALS