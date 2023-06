Més anuncis al futbol base del Girona. Després d'anunciar aquest matí que Sergi Mora es converteix en el nou entrenador del filial blanc-i-vermell, el club ha comunicat ara qui serà l'encarregat d'agafar el seu testimoni al juvenil A de Divisió d'Honor. El llançanenc Hèctor Simón s'incorpora de nou al Girona -quan era jugador va defensar la samarreta blanc-i-vermella durant dues temporades- per assumir aquest repte després de finalitzar la seva etapa com a tècnic de l'Hospitalet a Tercera RFEF. El seu debut a les banquetes va ser al Peralada.

‘‘És un orgull com a gironí i com a exjugador, entrar a formar part com a entrenador de l’Acadèmia del Girona. Personalment, és un repte molt il·lusionant, l’agafo amb ganes d’aportar la meva experiència en el món del futbol a una de les millors pedreres del futbol estatal. M’agrada molt com s’està treballant tota l’estructura esportiva del club, ja que parlem el mateix idioma. Penso que és un encert tant pel Girona com per mi haver-nos trobat ara mateix’’, ha explicat Hèctor Simón.

D'altra banda, el Girona també ha informat que Kiku Parcerisas dirigirà el juvenil B després del descens a Preferent.