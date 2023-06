L’entrenador llançanenc Hèctor Simón no continuarà a la banqueta de l’Hospitalet, de Tercera RFEF i a qui havia classificat per al play-off, després que ambdues parts arribessin a un acord. El seu tècnic ajudant, el terradenc Joan Sánchez, tampoc continuarà i ha estat convidat per anar al Japó a realitzar entrenaments i conferències.