Max Verstappen venç el Gran Premi del Canadà amb 9 segons d'avantatge sobre Fernando Alonso, igualant el registre de victòries d'Ayrton Senna, i anotant la número 100 de Red Bull. Hamilton ha aconseguit un podi més per Mercedes, i els Ferrari tancaven el Top 5. Gran resultat també pel Williams d'Albon, que ha travessat la meta en la setena posició.

Sortia bé Verstappen, amb Alonso, centrat a protegint-se de Hamilton, que protagonitzava una millor arrencada, amb molta més tracció que l'asturià, i assolia la segona posició. També el seu company d'equip buscava passar a l'espanyol en và. Mercedes. Hülkenberg començava a decaure, tot i haver fet el segon millor temps en classificació, que acabava en una cinquena plaça després de ser penalitzat per no abaixar la velocitat sota bandera vermella.

Sainz, que sortia onzè per una sanció de 3 posicions per causar un impediment a Gasly a la Q2, sortia amb ganes, atacant els pianos per protegir-se de Pérez, però el mexicà trobava el forat. La plaça li ha durat pocs metres, perquè el madrileny hi tornava, aquest cop amb contundència. Just darrere arribava Magnussen que es veia obligat a fer servir l'escapatòria per no topar amb el Red Bull.

Alonso intentava evitar que Hamilton s'escapés, fins al punt que l'Aston Martin llimava els murs. Però aquesta lluita s'ha vist interrompuda per un breu període de Virtual Safety Car protagonitzat per Sargeant, que ha hagut de retirar el cotxe a la volta 8.

Just darrere de l'asturià, Russell començava a retallar distàncies, però el britànic entrava passat en una de les corbes, llimant el 'plàtan', la vorera groga que acompanya els 'pianos', i sortint catapultat cap al mur. Roda desllantada, però el Mercedes arribava a box i continuava el Gran Premi. A la volta 60, però retirava el cotxe per un excés de desgast en els discs de frens i els pistons.

Tot i això, la topada del britànic causava l'aparició del Safety Car que aprofitaven tant Verstappen com Hamilton i Alonso per fer el pit stop. A prop ha estat el britànic de l'unsafe realease gairebé topant amb l’asturià, però la direcció de cursa ha decidit que no era necessari aplicar cap sanció. Norris imitaria l'acció amb Albon, també sense conseqüències.

Estratègia a peu canviat per Ferrari, que es decidia una única parada, i semblava encertada, ja que els dos monoplaces han aguantat en bons temps durant més de 30 voltes amb pneumàtics mitjos. Mantenien el ritme després de parar a la volta 39 per gomes dures, just després de Pérez, el seu principal rival, que quedaria per darrere.

De nou al capdavant, Alonso ja es decidia a avançar el Mercedes, i li tirava el cotxe per l'interior de la primera frenada. Hamilton volia tornar-li l'acció, però l'asturià protegia l'interior a la perfecció. Ambdós passaven pel garatge a la volta següent, seguits per Verstappen, que mantenia el seu coixí de 4 segons i mig.

Ensurt a les posicions del darrere, DeVries volia guanyar la plaçaa Magnussen per l'interior, i mantenia la trajectòria, forçant el Haas fora. El danès mantenia el peu al gas, i arribaven en paral·lel a la propera corba. Llavors, l’'holandès es passava de frenada, obligant a Magnussen a fer el mateix, acabant en fila a l'escapatòria. Ambdós han tornat a la pista sense més incidents, i unes voltes més tard, Magnussen avançava l'Alpha Tauri sense incidents.

Norris rebia 5 segons de penalització per abaixar la velocitat excessivament durant el període de Safety Car. Mentrestant, demanaven a Alonso fer 'Lift and go', una estratègia que consisteix a aixecar el peu del gas i permetre que el cotxe freni sol, refredant els pneumàtics i els discs de fre, per parar el cotxe a l'últim moment. Però l'asturià s'hi negava en un inici, perquè volia guanyar la cursa, segons comunicava als seus enginyers. Així i tot, Verstappen estava a 8 segons.

Amb el Top 5 tancat, Pérez parava per posar gomes toves i fer la volta ràpida, i Albon creuava meta en la setena. Ocon, Bottas i Stroll tancaven el top 10, amb Norris just darrere, un cop sumats els 5 segons. El seguien Piastri, Gasly i Tusnoda, amb Hülkenberg, Zhou, Magnussen i DeVries tancant el grid del circuit Gilles Villenueve.