Final d'infart a Sachsenring, després que Martin ha aguantat els atacs de Bagnaia, passant per la línia de meta només 64 mil·lèsimes per davant. Zarco completa el triplet de Ducati després d'una nova remuntada. Un quadre completament oposat al de la sortida.

Jack Miller llançava la KTM a la primera corba, i es posava primer, mentre Marini lluitava per la segona amb el líder del campionat. Però Bagnaia tenia l'interior de la corba 2 i passava al davant. Es veia beneficiat amb un error de Miller que s'obria per agafar les següents corbes, i passava per la zona bruta, patint un petit ensurt, i perdent diverses posicions. Martín avançava l'australià i a Marini en la baixada, i repetia la maniobra, en el mateix punt, en la volta següent, sobre Bagnaia.

Lideratge clar per l'espanyol durant l'equador de la cursa, amb Bagnaia mantenint-se darrere per sobre del mig segon, fins que, a la volta 20, Martín ha comès un petit error, que no el feia perdre massa temps, però era suficient perquè Bagnaia l'avancés una volta més tard, en el segon sector, el preferit de Martín. El vigent campió ho declarava ahir, en arribar segon a la cursa a l'Sprint, que a l'equip posarien el focus en aquesta zona del circuit on el madrileny havia aconseguit la victòria el dissabte. S'han intercanviat les posicions en el mateix revolt, augmentant i abaixant les distàncies, fins que Bagnaia, de nou per darrere, s'enganxava a la roda de l'espanyol, arribant-se a tocar en la penúltima entrada a recta de meta. Però l'italià ha mantingut el gas, i han arribat a meta gairebé en paral·lel, però amb l’espanyol davant per 64 mil·lèsimes.

Més enrere, Zarco remuntava les places que havia perdut a la sortida, per arribar a la quarta, gairebé un segon per darrere de Binder, que havia guanyat la partida, primer al seu company d'equip, i després a Marini. Però el sud-africà ha anat per terra a la volta 19, cedint el podi al francès.

Marini es mantenia per davant de Miller, però no ha pogut frenar els atacs del seu company d'equip, que un cop ha avançat la KTM de l'australià, ha passat al davant del germà petit de Valentino Rossi. Tots dos han arribat en la quarta i la cinquena plaça, per signar el segon Top 5 de Ducati.

Miller hi ha arribat just darrere, seguit per Àlex Márquez, Bastianini, Di Giannantonio i Oliveira tancant el top 10. Augusto Fernández, Morbidelli i Quartararo els seguien, amb Nakagami i Raúl Fernández tancant els punts. Per darrere, Aleix Espargaró, que arrossegava molèsties d'una caiguda en bicicleta que ja l'havia deixat fora de la competició a Mugello, i Jonas Folger, en substitució de Pol Espargaró, que encara s'està recuperant de la lesió a la mandíbula a Austin. Maverick Viñales no ha pogut acabar la cursa després de trencar motor a la volta nou.

Rins i Mir tampoc han pogut tornar a la pista després de lesionar-se durant els entrenaments del Gran Premi d'Itàlia. Marc Márquez, per la seva banda, ha encadenat cinc caigudes al llarg del cap de setmana, tres a classificació, i la darrera, al Warm Up, que li ha causat una lesió al polze i al turmell. El cerverí ha decidit no participar en el Gran Premi, per focalitzar-se en la seva recuperació de cara a la cita al TT d’Assen.