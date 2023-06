'Final d'infart'' a la tercera prova de l'off Off-Road Classic Cup, que es va celebrar el passat dissabte 10 de juny a Navata. Els guanyadors van ser Josep Molina – Silvia Verdaguer Suzuki Vitara seguits dels locals Rafa Ortiz – Eric Michelet amb el seu incombustible Renault Expres i tercera posició per a Albert Puig-Jordi Vergaguer amb SEAT Marbella.

Renyida lluita entre David Garrigoles -Silvia March Nissan Micra que juntament amb Patricia Castaño - Abel Casas Fiat Panda Sysley van lluitar tota la prova per la primera posició, però el primer per trobar-se un tractor, el qual no va poder avançar i la parella d'Olot per un error de navegació van baixar la seva posició de podi quedant com a guanyadors morals de la prova.

La prova formada per 11 zones de regularitat va ser de l’agrat dels participants on la navegacio va ser un dels punts forts de la jornada.

A la categoria Iniciació Pere Bonavia -Esteva Fabrega SEAT Marbella van quedar els primers dels 9 equips que van finalitzar la prova.

La propera cita serà passat l'estiu el dia 16 de setembre a l'acollidora localitat de Cornellà del Terri amb la celebració del IV Classic Raid Pla de l'Estany.