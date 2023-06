Els Campionats de Catalunya de bàsquet van deixar, el cap de setmana, cap títol en clau altempordanesa, però sí meritòries terceres posicions. El Club Bàsquet Escolàpies hi participava per partida triple i va pujar en el darrer lloc del podi amb els equips femenins sots-25 i júnior. També va aconseguir la tercera posició el sots-25 masculí del Club Bàsquet Roses.

Les sots25 de l’Escolàpies es van quedar sense opcions de jugar la final a Cabrils (Maresme) després de cedir a les semifinals contra el Vilassar de Dalt (75-55). A la final a quatre s’hi presentaven com a subcampiones gironines i en la lluita pel tercer i quart lloc van superar el CIC, del districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi (65-48).

Una situació similar van tenir les júniors del club figuerenc, en aquest cas a Campdevànol (Ripollès), on hi van aconseguir el bitllet després de ser campiones gironines de nivell A, categoria que està per sota de Preferent. A les semis de la final a quatre van perdre contra el Canovelles (59-56) i en la pugna per acabar al podi, en el tercer lloc, van superar el Nayox CBF Lleida (54-49).

El darrer equip del club vermell-i-negre present als campionats eren les preinfantils, que van acabar com a cinquenes classificades en una fase on van exercir d’amfitrió, al pavelló Roser Llop de Figueres. Les d’Esther Bautista van cedir als quarts de final contra el Prat B (53-66), que s’acabaria proclamant campió de la competició contra el Claret (50-49). Les figuerenques van poder acabar amb bon regust després de guanyar el Lleida (64-42) i el Sedis (73-59) en la pugna per ser cinquenes.

Josep Maria Parrot, coordinador de la secció femenina i entrenador de l’Escolàpies, explica que la valoració «és molt positiva, amb dos equips tercers de Catalunya i un cinquè». L’ex del Grifeu lamenta, però, que «els Campionats de Catalunya se celebressin el mateix cap de setmana. Això ens va restar potencial perquè les sots-25 i les júniors s’estiren mútuament jugadores».

El Ciutat Vella priva el Roses

L’equip sots25 del Roses també es va haver de conformar amb el tercer lloc a la final a quatre del campionat celebrat a Altafulla (Tarragona). En el duel de semifinals, el Ciutat Vella li va privar el pas a la final (77-57) i en la lluita pel tercer lloc els nois que entrena Cinto Berta es van desfer de l’amfitrió, l’Altafulla (70-63). Els rosincs jugaran a Tercera Catalana després de proclamar-se campions gironins el maig passat.

El Joventut s’imposa a Vilafant

A més de Figueres, hi va haver altres dues seus altempordaneses que van acollir Campionats de Catalunya, Vilafant i Roses. El pavelló Joel González va veure com el Joventut de Badalona superava el Barça-CB Santfeliuenc B (65-67) a la final infantil femení interterritorial, el segon esglaó de la categoria. Les badalonines s’havien desfet del Boet Mataró (51-61).

Per la seva part, el pavelló rosinc va rebre els conjunts preinfantils masculins, en què el Mataró Parc Boet va aixecar el títol contra el Sant Cugat (66-67).