La pols domina diàriament el vell i ja enderrocat Camp Nou. No enderrocat per complet encara. Però les excavadores s’estan menjant a queixalades el temple del Barça. Un temple sentimental, que va dipositar milions i milions d’emocions des que es va aixecar, el 1957. Ara cada dia que passa queda menys d’aquest lloc gairebé sagrat on milions de persones van desfilar durant diverses generacions per veure el seu equip de l’ànima.

Limak, l’empresa constructora turca, no té temps per perdre si vol complir els terminis fixats amb la directiva de Joan Laporta, uns terminis que l’obliguen a entregar el 60% del nou Camp Nou el novembre del 2024 coincidint amb el 125è aniversari de la fundació del club.

«Tornarem amb més força que mai», va dir el president blaugrana al col·locar la primera pedra del futur estadi, poc abans que les excavadores entressin a l’estadi, que va veure el seu últim acte amb el comiat de Sergio Busquets, precisament des del centre de la gespa, el lloc on havia viscut ‘Busi’ durant 15 anys.

Diàriament, veïns i curiosos s’aturen al costat de les tanques exteriors del vell Camp Nou per observar com les màquines van devorant la tercera graderia, pas previ a l’inevitable moviment de terres imprescindible per aixecar els murs de contenció i obrir els pilars que han de construir el nou temple. Una tercera graderia que segons el full de ruta fixat a les obres hauria d’estar acabada d’aquí dos anys i mig. O sigui, a finals del 2025.

Però cada tros de pedra que cau conté munts i munts de records, que emparenten els aficionats al partit de la seva vida. O, potser, a la jugada de vida. O qui sap si al seu jugador preferit d’un Camp Nou que està sent enderrocat, metàfora perfecta de la situació actual que viu el club, pendent com està Xavi que Laporta i els seus executius, amb Mateu Alemany, el director de futbol al capdavant, activin les seves ‘màquines’ per donar-li els recursos necessaris i completar una plantilla competitiva que no només competeixi a Espanya (va guanyar la Lliga i la Supercopa), sinó que també sigui transcendent a Europa.

Cauen les grades del Camp Nou, pres ara per obrers contractats per Limak, que afronta el seu projecte més gran mai construït. Mai abans l’empresa turca havia destruït i aixecat un estadi amb capacitat per a 118.000 espectadors en menys de quatre anys. Cauen les grades i es destrossen els records.

Pendent de l’últim permís

Una vegada concedit per l’Ajuntament de Barcelona el permís de llicència d’obres el 8 de juny passat, és el moment de les excavadores. Treballen des de les vuit del matí fins a les 21.00 hores en aquesta demolició de la tercera graderia. A l’espera, ara, això sí, que Barça i Ajuntament de Barcelona «continuïn avançant», com va dir el club, en «la llicència d’obres de remodelació del conjunt de l’estadi».

Es tracta de l’últim permís necessari per a la reforma del Camp Nou perquè, a més, «inclourà les modificacions» que va presentar en el seu moment la directiva a la llicència ja concedida l’abril del 2022.