A Juan Rubiales li ha sortit el tret per la culata. L'oncle i excap de gabinet del president de la RFEF, Luis Rubiales, va acudir a la Justícia per a reclamar que el seu nebot l'havia acomiadat de manera improcedent l'1 de juliol de 2022. I no sols no li han donat la raó, sinó que el Jutjat social número 3 de Madrid ha considerat a més provats els mètodes que va utilitzar per a trair a Luis, segons la sentència emesa aquest dimarts a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO D'ESPANYA, del mateix grup editorial que EMPORDÀ.

Els missatges amb Sergio Ramos La sentència considera provat que Juan Rubiales va extreure informació de la RFEF, usant per a això el seu compte de correu corporatiu. L'oncle Juan va enviar almenys 20 emails entre febrer i maig de 2022 a dues adreces de correu, a una de la seva propietat i a mipalabra10@yahoo.es. Es desconeix si darrere de la segona d'elles està ell mateix o un tercer. També apareix un enviament a libreriacastilla@hotmail.com, negoci al qual es va dirigir per a, presumptament, imprimir correus creuats amb el seu nebot i amb els directius Andreu Camps i Tomás González Cueto. La jutgessa considera provat que Juan Rubiales va remetre aquests correus "amb converses de WhatsApp amb directius de la RFEF i amb Sergio Ramos, autoritzacions de targetes de crèdit, composició del comitè d'ètica i contingut de diverses reunions entre altres", segons es reflecteix en la sentència. En llistat dels 20 correus, descoberts per una recerca interna de la RFEF, incloïen també "un fil de correus electrònics interns de personal de la RFEF", una "fotografia del president de la RFEF acompanyat d'una persona aliena a la RFEF" i "una conversa de Whatsapp referida al president de la RFEF", entre altres documents. Els àudios de Rubiales Les dates en les quals Juan Rubiales va extreure informació de la RFEF són prèvies i simultànies a la publicació en 'El Confidencial' dels coneguts com els àudios de Rubiales, en els quals es recollien converses privades del president de la RFEF amb diferents personalitats. Entre ells, el mateix Ramos i també Gerard Piqué, a compte de les gestions que van permetre portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, operació per la qual Kosmos, l'empresa de l'excentral blaugrana va cobrar una comissió pagada per la dictadura saudita. Juan Rubiales cobrava 125.000 euros anuals De fet, la sentència apunta a una correlació directa entre una publicació de 'El Mundo' sobre la comissió d'ètica de la RFEF, que es va produir quatre dies després que Juan Rubiales remetés aquesta informació al compte de correu mipalabra10@yahoo.es. La sentència també revela que el sou anual de Juan Rubiales en la RFEF ascendia a 125.000 euros bruts anuals i que va rebre una indemnització de 6.394,73 euros pel seu acomiadament, quan exercia com a director del Museu de la RFEF. Aquest va ser càrrec al qual va ser relegat el 10 de desembre de 2020, quan va perdre la confiança del seu nebot Luis per a continuar exercint com a cap de gabinet, labor que venia exercint des del 5 de juny de 2018.