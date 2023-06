Francesco Bagnaia es revalida al capdavant de la classificació del mundial al Gran Premi d’Itàlia al circuit de Mugello. Jorge Martin i el seu company d’equip, Johan Zarco han arribat en segona i tercera posició, mentre que els germans Márquez han acabat a terra. Viñales ha estat dotzè, amb problemes de sobreescalfament al pneumàtic davanter.

Pecco, Miller i Marini lideraven a la primera corba, amb Marc Márquez a la cinquena. Però Bagnaia, el poleman ha començat a guanyar terreny, amb quatre dècimes de distància només en el primer pas per recta de meta. Mentrestant, Jorge Martin, arribava des del darrere per avançar Marini i entrar al podi. Unes voltes més tard, també avançava Miller, i començava la persecució sobre el vigent campió.

Miller i Marini han protagonitzat una llarga lluita, a la qual s’afegia Marc Márquez. Però per darrere, Àlex Márquez, s’ha posicionat entre el seu germà i el pilot del VR46, per agafar l’interior a la primera frenada. El cerverí es passava de frenada, i topava amb Miller en intentar tornar a la traçada. Això els allunyava de Marini, que mantenia l’àpex del gir, i aconseguia passar el pilot d’Honda, per tornar a ser contendent pel podi.

Però Marc Márquez no es donava per vençut, i després d’un parell d’intents més, ha consolidat l’avançament sobre l’italià El d’Honda s’ha obert excessivament en la següent corba, sortint de la traçada, per la zona bruta de la pista, perdent el grip, i acabant a la grava. D’aquesta manera, s’allunyen les esperances del cerverí en el mundial. No li ha anat massa millor al seu germà, que també avançava a Marini, i acabava per terra a la volta 15. També Oliveira, que arribava lesionat al Gran Premi, ha patit una caiguda uns girs abans.

Zarco ha estat el primer beneficiat d’aquestes caigudes, i ha protagonitzat una de les tantes remuntades a les quals ens té acostumats el francès. Sortia des de la novena posició, i ha anat escalant fins a les portes del podi. Després de mantenir la lluita per la tercera amb Marini, que també arribava lesionat del polze de la mà dreta, en una topada amb Àlex Márquez en el darrer Gran Premi, el de Prima Pramac Racing ha aconseguit imposar-se, i assegurar la posició.

Top 4 per les Ducati, que han arribat per davant de Binder, Espargaró i Miller, que també han protagonitzat una llarga lluita per davant de Bezzechi i Bastianini. Més enrere, Morbidelli i Quartararo, han aconseguit arribar dins dels punts després de canviar la configuració de la moto per la del 2021, en un moment en què la resta d’equips busquen establir les bases de la del 2024. Viñales ha arribat en la dotzena plaça, amb problemes de sobreescalfament del pneumàtic, seguit de Nakagami, Di Giannantonio, Augusto Fernández, Pirro que participava com a Wild Car, Raúl Fernández, Lorenzo Savadori, també Wild Car, i Dennis Folger.

Bagnaia, que també arribava tocat al gran premi amb una fractura al turmell dret, celebrava la victòria al més pur estil de Valentino Rossi, amb un pícnic i la posterior invasió de pista, davant dels Tifosi, que han reomplert les grades, després de la marxa del 9 vegades campió del món de la categoria reina. La pròxima cita del mundial el proper cap de setmana a Sachsenring.