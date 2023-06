El somni es fa realitat! Fa 30 anys, a la ciutat de Figueres, s'estava duent a terme la retransmissió d'un esdeveniment esportiu per TV3. Enmig de l'esdeveniment, va tenir lloc una trobada inesperada que canviaria el curs de la vida d'una nena de deu anys per sempre.

Xavi Torres, reconegut periodista esportiu de la cadena catalana, era l'encarregat de la retransmissió. Mentre es preparava per informar sobre el joc, una petita nena se li va acostar: "Jo vull ser com tu quan sigui gran!".

La innocència i la determinació d'aquesta nena van commoure profundament Xavi Torres, que avui dia encara ho recorda, com bé han explicat al programa Tot es mou de TV3. Sense saber-ho, es va convertir en una inspiració per ella. Aquesta trobada breu però significativa va ser el punt de partida d'una història que va arribar al seu punt àlgid tres dècades.

A mesura que els anys van passar, la petita nena de Figueres, anomenada Laura Brugués, va mantenir viu el seu somni de seguir els passos de Xavi Torres. Cada vegada que veia el seu ídol a la pantalla, deia als seus pares: "¡Vull ser com Xavi Torres quan sigui gran!".

La Laura va demostrar un talent innat per a la comunicació i es va convertir en una estudiant destacada a l'escola. Sempre estava al corrent dels esdeveniments esportius i posseïa un profund coneixement del món del periodisme, que també ha desenvolupat a Diari de Girona. La seva passió per l'esport i el desig d'emular el seu heroi no coneixien límits. Amb el suport incondicional dels seus pares i la seva dedicació constant, Laura Brugués es va convertir també en una periodista esportiva de referència a Catalunya i del món del periodisme.

🔴@xavitorresll: “Fa 30 anys, estava a Figueres fent un partit per a @tv3cat, em va venir una nena de deu anys i em va dir: ‘Jo, de gran, vull fer com tu’, i aquí la tenim”@laurabrugues: “Jo deia als pares: ‘Jo vull ser en Xavi Torres, de gran’”#TotEsMouTV3 pic.twitter.com/me4Yliu35b — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) 2 de junio de 2023

El destí tenia preparada una sorpresa per a la Laura. Després d'anys d'esforç i de perseverança, Laura Brugués finalment va tenir l'oportunitat de compartir de costat amb Xavi Torres una vegada més, en un esdeveniment especial organitzat per TV3. El retrobament va ser emotiu i ple de joia.

Amb un somriure d'orgull a la cara i davant les càmeres, Xavi Torres va declarar: "Fa 30 anys, a Figueres, una nena de deu anys em va dir que volia ser com jo. I aquí la tenim”.

La història de la figuerenca Laura Brugués i el periodista Xavi Torres s'ha fet viral a les xarxes socials i va ser compartida àmpliament. El poder del somni i la inspiració es van manifestar de manera tangible a la vida de la reconeguda professional de TV3, que ara treballa amb el seu ídol al món del periodisme esportiu.