Mig centenar de participants van pedalar, el passat dia 20 a l’Escala, en una activitat organitzada per l’Associació de veïns Camp dels Pilans-Les Corts, Club Flama91 l’Escala-Empúries i Parlem Energia. Hi havia una pedalada popular de 15 km i una sortida per a bicis de gravel, BTT i ebikes de 40-50 km.